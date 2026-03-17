La decisión de LeBron James: inclinado a jugar un año más con Lakers, Cavaliers o Warriors

Según informa Shams Charania de ESPN, el convencimiento general en la NBA es que El Rey se retirará en 2027, si bien no está nada claro su próximo destino

¿Seguirá jugando LeBron James? Es una de las grandes incógnitas de cara a la temporada 2026-27 de la NBA. El Rey, fiel a su estilo, no tiene intención de precipitarse en su decisión, por lo que en el presente se dedica a jugar e intentar que los Lakers sean el mejor equipo posible de cara a playoffs. Sin embargo, a nadie escapa que más allá de lo que aún sigue dando sobre la pista, existe la opción de que en unas semanas haya jugado su último partido. Y decimos opción porque según señala Shams Charania de ESPN la opinión generalizada en la Liga es que no se retirará.

Aunque El Rey no se ha pronunciado salvo para decir que aún no sabe qué hará, las pistas alrededor de su futuro sugieren que al menos le veremos un año más. Durante su última intervención televisiva, el siempre bien informado Charania no confirma nada, pero deja entrever que a día de hoy el ganador de cuatro anillos se inclina por seguir.

"LeBron todavía no ha decidido si seguirá jugando o no, pero creo que la opinión general de toda la liga es que jugará al menos otro año más. El final de su temporada con los Lakers influirá mucho en su decisión. ¿Cómo terminará la temporada del equipo? ¿Cómo terminará la suya? ¿Cómo está su salud? ¿Está preparado física y mentalmente", sentencia.

Lakers, Warriors, Cavaliers... El próximo destino del Rey

Con la sospecha de que seguirá en activo, la gran pregunta atañe a cuál será el equipo con el que firmará en verano. Lo primero es tener claro que LeBron será agente libre sin restricciones, por lo que tendrá total libertad para elegir destino.

Si bien desde hace tiempo se da por hecho que su siguiente paso será lejos de Los Ángeles, el citado periodista puntualiza que no está descartado que continúe, estando igualmente abierta la puerta para que se una a otros equipos como Cleveland Cavaliers –vuelta a casa– o Golden State Warriors –jugar un año junto a Stephen Curry.

Otro LeBron, pero un gran LeBron

Son 41 años y 23 temporadas en la NBA. A estas alturas cualquier jugador se estaría arrastrando por las canchas, pero no es la situación de un LeBron James que en su octavo curso vistiendo de oro y púrpura está promediando 21,3 puntos, 5,7 rebotes y 7 asistencias por noche.

El rendimiento de James está fuera de toda duda, tanto como que tiene muy bien planteado el futuro. En su momento dijo que quería ser propietario en la NBA y desde hace tiempo se le vincula con el futuro equipo que habrá en Las Vegas, el cual comenzará a competir en la campaña 2028-29 salvo sorpresa mayúscula.