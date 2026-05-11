La NBA le da la razón a los Spurs y Wembanyama se marcha de rositas

La competición estadounidense ha aceptado la explicación de la organización de Texas después de que su estrella fuese expulsada en el cuarto partido de la serie contra Minnesota Timberwolves a causa de un codazo a Naz Reid

La respuesta de la NBA ha sido clara y concisa: "No habrá castigo adicional para Victor Wembanyama". Lejos de actuar de oficio para sancionar como en otras ocasiones, la competición estadounidense ha estimado que la acción del jugador francés de los San Antonio Spurs –codazo a un rival– no merece suspensión o multa alguna, por lo que estará en el Game 5 de las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Minnesota Timberwolves.

Así es. Tal y como se esperaba –en parta para proteger el producto–, la Liga ha entendido que el codazo que propinó Wemby a Naz Reid está bien penalizado con la flagrante tipo 2 y la consiguiente expulsión que vimos anoche; informa Shams Charania de ESPN sobre la fea acción que vemos a continuación.

Tal determinación es obvio que no convencerá a ambas partes. Por un lado los Spurs, quienes han esgrimido que en la acción de su jugador no hubo intención, estarán encantados de tenerle en pista para el vital quinto partido ante los Wolves, siendo estos los que no entenderán que se le haya perdonado tan fácilmente una agresión que (con matices) otras veces ha llevado a que la NBA tuviese mano dura.

Mitch Johnson defiende a Wembanyama

Nada más terminar el Game 4 contra Minnesota Timberwolves (con derrota), el entrenado de San Antonio, Mitch Johnson, se lanzó a dejar claro que su jugador simplemente se estaba defendiendo de los 'palos' que no paraba de recibir y que en caso alguno espera que se produzca una suspensión por parte de la Liga.

"Está llegando un punto en que si los responsables de controlar el juego y proteger la intensidad física no lo hacen, entonces en algún momento tendrá que defenderse. Tendrá que defenderse si ellos no lo hacen… Es repugnante… Simplemente creo que con la intensidad física con la que juegan, en algún momento tiene que defenderse. Y no, no hubo ninguna intención", señaló en declaraciones recogidas por según Tom Orsborn de San Antonio Express-News.

Una vida con Wemby y otra sin él

Cuando hablamos de la NBA protegiendo su producto no podemos ser más claros o directos. Más allá de que el flamante Jugador Defensivo del Año sea merecedor de una sanción o no, lo que no deja lugar a dudas es que con él en pista cualquier partido genera más interés. Por ello, no suspenderle tiene un trasfondo de amparo, ya que para la Liga sería un 'desastre' que los Spurs no avanzasen a las Finales del Oeste para medirse al vigente campeón, los Oklahoma City Thunder; y claro, van 2-2 con Minnesota...