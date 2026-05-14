Pistons 113-117 Cavaliers: Harden asalta Detroit con un final polémico y apoteósico

Tras cinco derrotas consecutivas lejos de su feudo, consiguieron una victoria importantísima para tomar ventaja en su semifinal del Este. El papel de 'La Barba' en la prórroga fue decisivo

Harden, a la izquierda, fue el dueño de la prórroga.IMAGO

Los Cleveland Cavaliers han derrotado esta madrugada a los Detroit Pistons por 113-117 en la prórroga, firmando así su primer triunfo a domicilio en estos 'playoff' y tomaron ventaja de 3-2 en su semifinal del Este.

Los Cavaliers habían caído en sus cinco salidas previas -tres en Toronto y dos en Detroit-, pero han hecho del Rocket Arena en un fortín, con pleno de seis victorias. Este miércoles, todo apuntaba a otra derrota fuera de Cleveland cuando, a tres minutos del final, los Pistons se colocaron 103-94 con un triple de Tobias Harris.

Pero con un parcial final de 0-9 -con siete puntos de Evan Mobley-, los Cavaliers pudieron empatar el partido y forzar la prórroga. Donovan Mitchell dispuso de la última posesión para ganar sobre la bocina, pero Ausar Thompson le arrebató el balón cuando se disponía a lanzar.

Un final de infarto y con polémica en Detroit

El final fue polémico, ya que Jarrett Allen zancadilleó a Thompson en una acción que apuntaba a falta clara, pero los árbitros no señalaron la infracción ni enviaron al jugador de Detroit a la línea de tiros libres.

James Harden y los Cavaliers se apoderaron de la prórroga, que dominaron de la primera a la última posesión.

"Donovan estaba un poco cansado, ¿sabes? así que vi mi oportunidad de salir ahí fuera, ser agresivo y generar jugadas, y eso fue lo que hice", dijo Harden en declaraciones a pie de pista tras firmar la victoria.

'La Barba' terminó el partido con 30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, Donovan Mitchell sumó 21 puntos para los Cavaliers y Max Strus otros 20. Evan Mobley firmó 19 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, mientras que Jarrett Allen 16 puntos y 10 rebotes.

Para los Pistons, que llegaron a ir 15 puntos arriba antes del descanso, Cade Cunningham fue autor de 39 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, por los 19 puntos de Daniss Jenkins y los 13 de Tobias Harris.

"Son un equipo defensivamente muy, muy, muy intenso, y hemos visto lo que han hecho. Han remontado un 3-1 (a los Orlando Magic). Así que desde el inicio del partido tenemos que asegurarnos de que nuestra mentalidad es la correcta", dijo Harden.

La semifinal regresa ahora a Cleveland para el sexto partido, que podría ser definitivo, este viernes. Pistons y Cavaliers pugnan por un lugar en la final del Este, en la que les esperan los New York Knicks desde el pasado domingo.

Los Spurs, favoritos en el Oeste

La misma ventaja que los Cavaliers tienen los Spurs, que derrotaron el martes por 127-96 a los Minnesota Timberwolves con otra actuación estelar de Victor Wembanyama, quien firmó 27 puntos y 17 rebotes. Esta victoria les permitió a los de San Antonio recuperar la ventaja (3-2) en una de las semifinales del Oeste.

El pívot francés arrancó el partido con 16 puntos en los primeros seis minutos y ya había firmado un doble-doble al descanso. Wembanyama se resarció así de su expulsión en el último partido disputado en Minneapolis, tras un codazo a Naz Reid en el segundo cuarto que le costó la victoria a los Spurs.

La semifinal regresará ahora a Minnesota para el sexto partido, que se jugará este viernes, mientras los Oklahoma City Thunder ya esperan rival en la final del Oeste que saldrá del ganador de esta serie.