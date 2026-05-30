Bartzokas responde al Real Madrid y no le deja en buen lugar: "No recurriremos a esos métodos"

El entrenador del Olympiacos acusa a los blancos de querer desviar la atención de su derrota en la final de la Euroliga señalando al estamento arbitral

Los arbitrajes suelen dejar contentos a muy pocos per se, pero es que si además hablamos de una final, tenemos que la crítica a este estamento se recrudece de manera habitual. Pues bien, justo eso es lo que ocurrió tras la derrota del Real Madrid en la final de la Euroliga a manos del Olympiacos. Lejos de centrarse únicamente en cuestiones técnicas, Sergio Scariolo puso el acento en los colegiados y ahora recibe la respuesta de su homólogo en el banquillo griego, Giorgios Bartzokas.

El entrenador de los blancos habló en concreto de las últimas posesiones del choque, en las cuales se sintió ampliamente perjudicado hasta el punto de salir ante los medios y no solo mostrar su parecer, sino revestirlo de veracidad haciendo mención a opiniones de otras personas "con gran conocimiento".

"Ha sido una injusticia. Ha sido impresionante como el todo el mundo neutral, europeo y del mundo, se ha expresado de esta manera. Yo soy parte, e intentado revisar dos veces con mucha objetividad, y he llegado a la misma conclusión que todo el mundo neutro. No hablo de aficionados, hablo de jugadores y gente con gran conocimiento. Dicho esto, no podemos volver atrás", comentaba antes de señalar que no era quien para decir al club si tomar alguna medida al respecto.

"La injusticia se ha recibido y sufrido. A nivel institucional no entro sobre qué manejará el club, soy el entrenador. Pero no puedo poner la cabeza debajo de la tierra y no reconocerlo. Ha llegado el momento de mirar para adelante y poner toda la concentración en lo que viene a partir de ahora", concluía.

Giorgios Bartzokas no se muerde la lengua

Aunque en un primer momento optó por no entrar a valorar las palabras de su compañero de profesión, finalmente Giorgios Bartzokas ha entrado en la discusión para contestar al Real Madrid y subrayar que entiende que están teniendo un comportamiento poco apropiado.

"Nunca hemos recurrido a métodos como decir cuántos tiros libres lanza alguien. Cuando el Panathinaikos en 2024 tuvo la mayor cantidad de tiros libres a su favor y la menor cantidad en su contra, no era un problema; este año, cuando el Olympiacos tuvo la mayor cantidad de tiros libres, se convirtió en una herramienta de propaganda. No fue lo mismo cuando la Euroliga se disculpó con el Barcelona por el tapón de Vrankovic. No queremos involucrarnos… Entendemos la situación; la sociedad es así. En lugar de centrarnos en nosotros mismos, intentamos menospreciar a los demás... Buscar un par de decisiones arbitrales como la falta de Campazzo… Yo diría que ningún árbitro permite una defensa tan férrea durante 40 minutos, y ninguno pita falta en la patada de Campazzo para volver a entrar en el partido, con el marcador 88-80", explica antes de sentenciar con lo siguiente.

"Cada cual puede decir lo que quiera. El Real Madrid es un club enorme. Y como el Olympiacos también lo es, cuando perdemos, damos la mano y nos vamos. Nos molesta porque no ganamos, pero no recurriremos a esos métodos".