El ASVEL pone la Euroliga 'patas arriba': baño de realidad al Barça y amenaza directa al Baskonia

Los franceses, ahora asociados con los antiguos propietarios de los Lakers (familia Buss), apuntan a tener uno de los mayores presupuestos de la Euroliga 2026-27; tanto es así que le han puesto por delante a Sylvain Francisco un contrato de 7 millones de euros

La Euroliga está viva y coleando. Más allá de la 'amenaza' de la NBA Europa y la posibilidad de que el panorama del Viejo Continente cambie por completo, lo que está claro es que la máxima competición del continente europeo sigue creciendo hasta el punto de que los 'nuevos ricos' no paran de aflorar para desgracia de unos pocos entre los que podemos meter a Barça y Baskonia.

Si hace escasos días hablábamos de las limitaciones financieras del Valencia Basket, ahora esas quedan subrayadas con la aparición de un ASVEL que ha pasado de tener pie y medio fuera de la Euroliga a ser ahora un candidato a ganarla. ¿Cómo lo ha hecho? Asociándose con la familia Buss y llevando su presupuesto hasta cantidades que pueden convertirle en el tercer club más pudiente del torneo europeo tras Panathinaikos y Olympiacos.

Un contrato de locura para Sylvain Francisco

Las pruebas están al alcance de cualquiera. Si escuchar al periodista Donatas Urbonas señalar que los galos serán de los que más gasten el próximo curso no fuese suficiente, tenemos que en cuestión de días están tirando la casa por la ventana con contratos que dejan en evidencia a competidores como el Barcelona. Y no hablamos de los azulgrana por capricho, sino porque su gran objetivo del mercado está muy cerca de comprometerse con el equipo propiedad de Tony Parker.

El hasta ahora jugador de Zalgiris Kaunas es deseado por todos y por momentos parecía que los de la Ciudad Condal podían convencerle, pero claro, resulta que la puja ha ido tan al alza como para que ASVEL le ofrezca un contrato de dos años y 7 millones de dólares, incluyendo una cláusula para que pueda salir en verano rumbo a la NBA.

Luwawu-Cabarrot, entre los muchos objetivos del ASVEL

El plan del equipo francés es nacionalizarse con los mejores jugadores del país galo que estén a su alcance. Por ello, no sorprende que en las últimas horas haya surgido el nombre de Timothé Luwawu-Cabarrot, gran estrella del Baskonia, como uno de los deseados. Y hay más, ya que Frank Ntilikina y Mathis Dossou-Yovo también entran en sus planes.

Ya logren ser o no esa referencia del baloncesto patrio que tanto anhelan, lo que tienen claro es que repetir una campaña como la 2025-26 –han sido últimos con solo ocho triunfos– no es una opción. Con esa meta, ya tienen prácticamente cerrado a Armoni Brooks por dos años y 4,6 millones de euros. Lo dicho: van a por todas.