El Real Madrid señala al arbitraje y deja un mensaje para el futuro

El equipo blanco se mostró orgulloso de lo que habían hecho en la final de Atenas

La derrota del Real Madrid en la final de la Euroliga dejó un poso de frustración en el equipo blanco, pero también de orgullo tras haber puesto contra las cuerdas a un equipo más poderoso y haber tenido opción de ganar el partido hasta el último segundo.

Sin sus tres pívots, con el público en contra y los árbitros condicionados, los blancos tuvieron un triple liberado para haber empatado el partido a 11 segundos del final. Cayeron con la cabeza alta y dejaron un mensaje: "Volveremos".

Pese a que el arbitraje fue desfavorable en los dos últimos minutos, que decidieron la final, los jugadores y el técnico del Real Madrid no se escudaron en ello y prefirieron centrarse en lo bueno que habían ofrecido ante el Olympiacos.

Los árbitros condicionaron el final del partido

“El arbitraje no lo quiero tocar, si juegas en esta circunstancia, sabes que un impuesto lo vas a pagar”, afirmó Scariolo, quien reconocía que un AKA lleno de aficionados rivales condiciona.

Abalde sí que se mordió la lengua tras lo vivido en los últimos minutos. “Prefiero no hablar de esto -el arbitraje- porque no quiero empezar la próxima temporada con una sanción. Todos hemos visto el partido”, afirmó el gallego.

Pese a estar dolidos por ello, los madridistas mostraron su orgullo por haber plantado cara a un rival claramente superior en la pintura y en la rotación. “No hay plan que compense la inferioridad brutal en el rebote. Puedes esperar la máxima concentración y presencia. Aunque tu fuerces un mal tiro, están en mejores condiciones para capturar ese rebote. Nuestros pequeños son bastante pequeños y esa inferioridad se ha notado en el último cuarto”, indicó el italiano, cuyo plan para frenar a las estrellas rivales funcionó, pero ellos eran 12...

La superioridad en el rebote, clave para Scariolo

“Dieciséis rebotes menos es una diferencia muy grande en un partido tan apretado, era de esperar pero al mismo tiempo sabíamos que iba a ser un factor. Pero no tengo ni una mala palabra sobre los jugadores. Nadie nos veía en la Final Four en el principio de la temporada ni en la mitad, y ahora no nos veían en la final. Hemos ido adaptándonos e incluso mandar en el marcador durante muchos minutos de la final. Tenemos que estar tristes, pero también orgullosos del trabajo realizado en toda la temporada y estas dos semanas trágicas", afirmaba un Scariolo que destacaba lo hecho por el Madrid, mostrando al que se enfrentaba.

"Se nota que Olympiacos ha contado con el mismo núcleo durante muchos años, el factor pista ha jugado en su favor y han aprovechado la oportunidad. Solo puedo decir cosas buenas del esfuerzo de mis jugadores, del nivel de baloncesto y cómo se han adaptado a una nueva situación. Ajustarse tantas veces en las últimas semanas es destacable", añadía el de Brescia.

El Madrid deja un mensaje: "Volveremos y ganaremos"

Por todo ello, tanto él como sus jugadores se conjuraron para regresar y ganar la Euroliga en los próximos año. “Cinco años dominando, más o menos, la competición. Hay que reconocerles el mérito, pero estoy muy, muy orgulloso de mis jugadores, de mi equipo, de cómo jugaron. De cómo luchamos. Volveremos”, destacó.

Unas palabras que las corroboran Hezonja y Abalde. "Felicitaciones al Olympiacos, pero hoy los teníamos, cualquiera podría haber ganado. Hemos tenido algunos infortunios al final, pero muy orgulloso. Quiero que todos se acostumbren a esto porque vamos a volver y ganar la Euroliga”, avisaba la estrella croata.

Alberto Abalde también sacaba pecho por lo ofrecido. "Estoy orgulloso de mis compañeros. No nos hemos puesto nosotros mismos ningún tipo de excusa y hemos competido hasta el final. Ellos han metido tiros importantes, han manejado bien sus herramientas y nos han ganado. Duele, mucho. Hemos estado cerca, pero me voy de aquí dolido y muy orgulloso”, estimó el gallego, que hizo una gran defensa y secó a Dorsey en la final.