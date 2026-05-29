El Caja 87, a 40 minutos de la gloria del ascenso

El conjunto hispalense viaja a Ibiza para el partido de vuelta ante el Sant Antoni con la renta de 19 puntos lograda hace una semana en San Pablo

Un partido de 40 minutos. A eso se reduce toda la temporada 2025-26 del Caja 87. Sí, suena exagerado, pero es la realidad, ya que si este sábado 30 de mayo (20:15 horas) no pierde por más de 18 puntos en cancha del Sant Antoni, los hispalenses sellarán el ascenso a Primera FEB.

Es el gran objetivo del equipo y como tal lo demostró de palabra Sergio Crespo en la entrevista que nos concedió ya iniciado el playoff, así como la plantilla dirigida por Adrià Alonso, la cual se impuso en el choque de ida por un claro 91-72 que allanaba el camino hacia la gloria.

En ese vital encuentro disputado en San Pablo se lució Soumbey-Alley con 20 puntos, mientras que no se quedó demasiado atrás Cecilia, el héroe de la anterior eliminatoria con su ya mítico mate, al irse hasta los 15 tantos.

Adrià Alonso no se anda con rodeos

El entrenador del Caja 87, Adrià Alonso, deja claro que para el club se trata del momento más relevante desde que fue creado hace algo menos de dos años. "El del sábado es el partido más importante de la historia del club. Estamos ante una semana corta en cuanto a entrenos pero larga en cuanto a emociones. Tenemos claro que esto es como si estuviésemos a mitad de encuentro, pero confío en mis jugadores, ya les dije nada más acabar la ida la gran actitud que mostraron", explica antes avisar de que cualquier mínima confianza puede dar al traste con el trabajo de meses.

"El equipo está muy enfocado en lo que nos vamos a encontrar. Estoy muy contento por la semana, por el aspecto mental y el físico de la plantilla. Hay muchísimas ganas e ilusión ante un partido complejo y muy importante", sentencia.

El Sant Antoni y su tercera tentativa

Siendo considerado uno de los gallitos de la categoría, el Sant Antoni es todo un experto en estas lides, ya que con este son ya tres cursos consecutivos en los que llega a la final por el ascenso. En la primera de ellas, en 2024, perdió la eliminatoria ante el Morón por solo dos puntos. Ya en 2025, no pudo con el Melilla pese a estar cerca de remontar en el encuentro de vuelta.

Respecto a las piezas más peligrosas del conjunto de Ibiza, tenemos a Johnson y Stoilov destacando en la faceta ofensiva, ya que ambos se mueven en unos 12 puntos por noche. Stoilov además es el cuarto máximo reboteador de la categoría con una media de 7,8 por noche. Si el Caja87 controla a ambos tendrá mucho ganado.