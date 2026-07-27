Bombazo en la ACB: Willy Hernangómez ya tiene nuevo equipo en la Liga Endesa

El pívot internacional habría alcanzado un acuerdo con el Unicaja para apuntalar un proyecto en el que ya no estará Ibon Navarro en el banquillo andaluz

El mercado no para en el baloncesto. Salidas y entradas casi a cada hora en la Liga ENDESA y el último tiene que ver con Willy Hernangómez, quien ya tiene equipo para la próxima temporada.

Según ha adelantado el diario MARCA, el pívot de 32 años y 2,11 metros ha alcanzado un acuerdo por una campaña para jugar en el Unicaja con el objetivo de ser el buque insignia de un equipo andaluz que ya no contará con Ibon Navarro en su banquillo la próxima temporada.

Después de estudiar las diferentes ofertas que tenía sobre su mesa, entre ellas las del Kosner Baskonia y del La Laguna Tenerife, ha decidido poner rumbo a tierras malagueñas. La presencia del técnico Txus Vidorreta ha sido clave en su elección.

Y es que el preparador vasco suele usar mucho a los pívots en su esquema de juego y les saca el máximo petróleo.

Willy Hernangómez quiere olvidarse del Barça lo antes posible

Willy desea relanzar de nuevo su carrera tras una aventura de tres años grises por el FC Barcelona. El canterano madridista, después de su paso por la NBA, donde estuvo siete temporadas repartidas entre los Knicks, los Hornets y los Pelicans, aterrizó en el conjunto azulgrana como fichaje estrella, pero su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas y ha protagonizado algún que otro episodio polémico en filas barcelonistas.

Sin ir más lejos, los promedios del curso pasado fueron estos: 7,7 puntos, 3,9 rebotes y 10,9 de valoración en la Liga Endesa y de 5,6 puntos, 3,8 rebotes y 7,0 de valoración en la Euroliga.

Hace poco, el jugador valoraba así su etapa en el Barça: "No sé qué ha fallado en estos años. Estoy contento por ser libre y por poder buscar un sitio donde pueda ser feliz para jugar al baloncesto".

El Baskonia sigue reforzándose

El escolta canadiense con pasaporte jamaicano Anthony Randolph Lawson reforzará el perímetro de Kosner Baskonia hasta 2028, tras firmar un acuerdo de dos temporadas con el equipo vitoriano.Con una altura de 1,98 metros, tiene a sus 26 años una dilatada experiencia en la NBA, donde ha disputado 107 partidos, y una buena carrera en el baloncesto estadounidense.

Lawson comenzó a formarse en la NCAA con los South Carolina Gamecooks y en la temporada 2020-21 se enroló en la G-League en los College Park Skyhawks.

Su debut en la NBA fue con la camiseta de Minnesota Timberwolves en la campaña 2021-2022, para firmar después por Dallas Mavericks y Toronto Raptors, donde jugó dos años.

En el último curso ha estado a caballo entre la G-League y NBA, con un contrato dual, y ha promediado 13,7 puntos, 3,6 rebotes, 1,5 de asistencias y buenos porcentajes de tres puntos, 42,2 %. Estos números le sirvieron para ser elegido en el segundo mejor quinteto de la liga de desarrollo la última temporada.

El Valencia Basket realiza un fichaje y lo cede al Menorca

El Valencia Basket ha fichado al jugador interior Wildens Leveque para las próximas tres temporadas y lo cede directamente al Hestia Menorca de Primera FEB para disputar la próxima campaña, según confirmó el club ‘taronja’ este lunes.

Leveque, de 26 años y 2,11 metros de altura, llega procedente del Cáceres Ciudad de Baloncesto, de Segunda FEB, la tercera competición del baloncesto nacional, en el que fue elegido el mejor jugador de la liga tras promediar 16,8 puntos, 10 rebotes y 25 créditos de valoración en 32 partidos.