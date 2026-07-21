Se calienta el fichaje Willy Hernangómez con Unicaja y Baskonia metidos en el lío

¿Dónde acabará jugando Willy Hernangómez? Eso es lo que nos llevamos preguntando desde hace meses, ya que aunque en su momento tenía contrato con el Barça, de igual modo se sabía que no iba a continuar, por lo que los rumores no se hicieron esperar. Pues bien, ya bien metidos en verano podemos asegurar dos cosas sobre su fichaje. Uno, quiere jugar en España. Y dos, Unicaja Málaga y Baskonia están en la carrera.

Willy Hernangómez se ofrece

Ese es el punto inicial de toda esta historia. Por prestigio y caché el mayor de los hermanos Hernangómez podría tener ya equipo; sin embargo, su elección no será en caso alguno tan sencilla, ya que su pretensión inicial es seguir en la Liga ACB, por lo que espera encontrar acomodo en una de las entidades punteras.

Con tal objetivo, y según señalan desde Marca, los agentes de Willy han ofrecido sus servicios a varios equipos de la Liga Endesa como Valencia Basket, Baskonia Unicaja Málaga o UCAM Murcia. Algunos lo han descartado, pero otros como los costasoleños están valorando su fichaje. Así lo expresa el director deportivo del equipo, Juanma Rodríguez.

"Se trata de otro rumor. Es un jugador libre y que es cupo. Nosotros tenemos 6 cupos ahora mismo, eso no es un problema para nosotros. Willy es un jugador que tiene una trayectoria importante que ha estado en la selección española. Tenemos que valorarlo. Hay que pensar en el mejor juego interior para el club y eso podría pasar por la incorporación de Willy. Estamos en este proceso de intentar completar el puzzle del juego interior y que sea lo más competitivo posible para el Unicaja", explica.

Un encaje más que interesante en Unicaja

Tal cual suena. Para empezar, y a título meramente deportivo, las caractetísticas baloncestísticas de Willy Hernangómes pueden ser idóneas para el juego que propone el nuevo entrenador del equipo, Txus Vidorreta, a quien le gusta mucho trabajar el dos para dos, siendo el internacional español un especialista en el pick-and-roll. Además, por el momento solo tienen dos 'cincos' en plantilla, Kravish y Nzosa.

Pero no todo son aspectos positivos. El gran obstáculo para que se de su fichaje por Unicaja es el aspecto económico. Willy sabe de sobra que no puede aspirar a un salario como el que tenía en el Barça, pero no por ello aceptará cualquier oferta. Si los andaluces se lanzan, la negociación será dura.

Baskonia, también con necesidad en la pintura

El interés de Baskonia viene aún más de atrás. Allá por finales del mes de mayo desde Encestando llegaron a asegurar que los vascos tenían un acuerdo cerrado con el pívot; sin embargo, la realidad es que no se pasó de contactos sin oferta en firme, algo que sí podría llegar ahora dado que por el momento solo cuentan con un 'cinco' bajo contrato, Khalifa Diop.

Para moverse por un fichaje de tal calado en el Buesa Arena estaban a la espera de conocer el futuro de Mamadi Diakité, quien finalmente ha optado por firmar con el Dubai Basketball tras cerrar su liberación por unos 500.000 euros. Ahora cuentan con el potencial económico y el espacio necesario en su roster como para acometer la llegada de Willy Hernangómez.