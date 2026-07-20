Mario Hezonja se va del Real Madrid

Según adelante Chema de Lucas, el alero croata ejerce su cláusula de salida para marchar a la NBA y poner fin a su trayectoria con los blancos, donde tenía contrato hasta el 30 de junio de 2029

Cuando parecía que el futuro de Mario Hezonja pasaba por seguir en el Real Madrid como líder absoluto del proyecto dirigido desde el banquillo por Pedro Martínez, el futuro del croata ha dado un giro de 180 grados por voluntad propia, ya que según el periodista Chema de Lucas habría comunicado a la entidad blanca que ejecuta su cláusula de salida para regresar a la NBA.

¿Una renovación frustrada con Mario Hezonja?

La decisión del alero croata, aún no oficial, supone un cambio de rumbo brutal para los de la capital de España, quienes ya se temían algo así y desde hace 24 horas esperaban con cierto temor la decisión de su gran estrella.

Tampoco se puede decir que haya sido una sorpresa. Hezonja nunca ha escondido que le gustaría volver a la competición estadounidense y en el presente ha entendido que era su mejor opción, más aún teniendo en cuenta que pretendía renovar al alza pese a tener tres años más de contrato. Los del Movistar Arena querían que siguiera, pero no aceptando tal condición, señalan desde Cope.

Pese a lo tajante de la información que maneja Chema de Lucas, uno de los periodistas que mejor (y más desde dentro) manejan el mercado europeo, por el momento se desconoce si 'Super Mario' tiene ya destino cerrado en la competición estadounidense o si aún debe negociar con alguna franquicia.

Decisión sobre la bocina

Lo cierto es que Hezonja ha apurado hasta el último momento para comunicar su salida al Real Madrid. El plazo expiraba este mismo lunes, día en el que ha ejecutado la cláusula de libertad que existía en su contrato por valor de 850.000 euros para poder abrir así la que será su segunda etapa en la NBA.

Ahora la planificación de los blancos cambia por completo y en un momento crítico, ya que en el mercado apenas quedan estrellas libres (o con salidas asequibles) para poder sustituir a una pieza del nivel de Hezonja. En todo caso, tampoco es que la dirección deportiva estuviese de brazos cruzados, ya que el finlandés Mikael Jantunen, cortado recientemente por el Fenerbahce, ha sido seguido muy de cerca de cara a firmarle.

Y no queda ahí el trabajo que tiene por delante el equipo que dirige Florentino Pérez. También hoy hemos conocidos que el Valencia Basket ha cerrado un acuerdo con Eli John Ndiaye, jugador sobre el que el Madrid retiene los derechos en la ACB, por lo que debe decidir si iguala la oferta o le deja volar.