Acelerón en el Barça con dos fichajes cerrados y Olek Balcerowski en camino

La entidad azulgrana da varios pasos al frente en una semana en la que el proyecto ha pasado de tener numerosas incógnitas a coger formar con Aleksander Sekulic tomando el mando del vestuario tras la salida de Xavi Pascual

Siempre se ha dicho eso de que 'las prisas no son buenas consejeras' pero la realidad es que a este Barça ya le hacía falta pisar el acelerador. Tras el golpe que supuso la marcha de Xavi Pascual, y aún con miedo por lo que pueda pasar con Toko Shengelia, los blaugrana han dado un gran paso al frente teniendo dos fichajes cerrados y habiendo avanzado enormemente en la contratación de Olek Balcerowski.

Balcerowski, el elegido para reforzar la pintura

Aunque no había sonado anteriormente y en principio parecía que su futuro pasaba por continuar en el Unicaja Málaga, finalmente Olek Balcerowski parece estar haciendo las maletas para mudarse a la Ciudad Condal; tanto es así que desde Diario Sur aseguran que la negociación está cerrada y que el Barcelona pagará unos 800.000 euros para romper su actual contrato.

Si bien desde la Costa del Sol dan por hecho el fichaje, en Sport manejan otra información, ya que el propio Barça les habría comunicado que está descartado por completo el pago de dicha cláusula; es decir, quieren al pívot polaco, pero no a cualquier precio.

En caso de que el center de 25 años terminase llegando, este sería en principio el tercer pívot del nuevo proyecto. Moses Wright, llamado a ser el 'cinco' titular, optó por romper su precontrato para coger otro rumbo, mientras que el ya oficializado Josh Nebo ha firmado hasta 2029, pero se le ve más como una pieza de rotación.

Otros dos fichajes cerrados a falta de anuncio oficial

El Barça de la campaña 2026-27 tendrá montones de caras nuevas. Permaneciendo únicamente en plantilla Joel Parra, Kevin Punter, Darío Brizuela y Toko Shengelia –está en entredicho–, el nuevo Barça tendrá muchas caras nuevas, entre ellas las de los fichajes ya cerrados de Stanley Umude y Tyrese Martin, dos piezas con pasado en la NBA.

Olvidando perseguir nombres míticos de la Euroliga como Mike James –con quien rompieron el preacuerdo y pueden acabar en juicio– u otros cuyo caché se sale de sus límites financieros, el Barcelona ha optado por jugadores de un perfil más bajo –que no peores per se– como son Nkamhoua, Robinson, Nebo, Gibson y Ubal, ya anunciados oficialmente.

El punto central del proyecto es rejuvenecer la plantilla y a su vez dotarla de mayor físico, algo que entienden esencial en la dirección deportiva para competir al máximo nivel tanto en la Euroliga como en la competición doméstica.