Cambio de cromos en Zaragoza con el fichaje oficial de Justin Jaworski

La entidad maña anuncia en cuestión de horas que dejan de contar con su gran estrella y pescan a su vez en Bilbao, desde donde llega el escolta norteamericano, que esperan sea pieza clave en la campaña 2026-27

Se salvaron sobre la bocina hace un par de meses y ahora trabajan a destajo para que el curso 2026-27 les sea mucho más 'amable'. Ese es el presente de un Casademont Zaragoza que en cuestión de horas ha perdido a su estrella y ha reaccionado con el fichaje ya oficial de Justin Jaworski, quien llega tras pasar la última campaña en la Liga ACB como parte de la plantilla del Bilbao Basket.

Justin Jaworski, triples para Zaragoza

El conjunto de la capital de Aragón ha anunciado la contratación de quien es sin duda un especialista en el lanzamiento de larga distancia, avalado por un 43,1 por ciento de acierto desde el perímetro en la Copa Europea de la FIBA.

Los números no engañan. El nuevo fichaje de la entidad rojilla también alcanzó un 37,3 por ciento de acierto en los tiros de tres en la Liga ACB con el Surne Bilbao Basket, donde igualó el récord histórico del club con ocho triples anotados en un solo partido en el Roig Arena.

En Italia se proclamó campeón de Copa en 2024 con el Napoli Basket ante el Olimpia Milano y, recientemente, levantó el título de la Copa Europea de la FIBA con el Surne Bilbao Basket. Anteriormente, el escolta también fue máximo anotador de la Bundesliga tras promediar 19,5 puntos por encuentro, mientras que en la pasada temporada fue el máximo anotador de la jornada 23 con 36 puntos en la pista del MoraBanc Andorra y en la 32, frente a Valencia, tras una sumar 32 puntos (8/11 en triples).

Adiós a Devin Robinson

Casi de manera paralela a la contratación del tirador norteamericano, en Zaragoza han comunicado la marcha del ala-pívot estadounidense Devin Robinson, de quien se despiden tras finalizar su vinculación con el equipo, al que llegó en el verano de 2025 para reforzar el juego interior, según informó este domingo el club.

Durante la pasada temporada se puede decir que Robinson fue la gran estrella del equipo, así como uno de los más destacados del torneo doméstico; no en vano disputó 34 partidos de Liga Endesa con la camiseta rojilla, en los que registró unos promedios por encuentro de 14,5 puntos, 5,5 rebotes, 16,2 de valoración y casi 26 minutos.

El Casademont agradeció al jugador su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa en Zaragoza y le ha deseado la mejor de las suertes, tanto en sus próximos retos profesionales como personales.