El Real Madrid hace oficial el adiós de David Kramer y se lo piensa con Campazzo y Gaby Deck

La entidad blanca sigue dando pasos al frente en su planificación; eso sí, aún sin tener claro con que jugadores de los que tienen contrato acabará contando, estando Mario Hezonja entre los que podría partir por sorpresa

El Real Madrid dio el paso más importante de su planificación para la temporada 2026-27 con la llegada de Pedro Martínez como nuevo entrenador, pero no por ello acaban de estar las cosas claras de cara a la plantilla que tendrá a sus órdenes el técnico catalán, ya que si bien los blancos ya han hecho oficial la salida de David Kramer, hay otras muchas piezas en duda como Facundo Campazzo, Gaby Deck o Mario Hezonja.

David Kramer, adiós oficial al Real Madrid

Así es. El internacional alemán David Kramer se ha despedido del Real Madrid y fichado por el Estrella Roja de Belgrado por dos temporadas, tal y como han anunciado ambos equipos casi al unísono.

El alero de 29 años llega a Belgrado tras disputar la pasada campaña en el Real Madrid, donde jugó catorce partidos de la Euroliga y treinta en la Liga ACB, competición en la que tuvo un promedio de 6,7 puntos y un 41% de aciertos en los triples.

En su comunicado el Real Madrid le agradeció su "profesionalidad, compromiso y entrega" a lo largo de la última temporada y le deseó mucha suerte a él y a toda su familia en su nueva etapa. Kramer, que en España también militó en el Granada y La Laguna Tenerife, ya disputó la máxima competición europea con el Bayern de Múnich en 2021 y ahora lo hará con el Estrella Roja y con el entrenador español Ibon Navarro como jefe.

Facundo Campazzo, en la rampa de salida

Es el nombre que más sorprende entre los que pueden partir de la capital de España es el de Facundo Campazzo. El base argentino, a sus 36 años, no termina de convencer a Pedro Martínez, y no por falta de cualidades, sino porque cree que debería ser otro tipo de base el que lleve el peso del equipo.

La idea del entrenador catalán es llevar a cabo una revolución y según informa diario AS tanto Campazzo como Gaby Deck han dejado de ser intocables o prioritarios dentro del esquema del preparador de 65 años, quien no se opondría de manera tajante si se acaba dando la salida de alguno de ellos.

Lo cierto es que en un primer momento la intención del Madrid era renovar al Facu, cuyo contrato concluye el 30 de junio de 2027; sin embargo, se reunieron y al entorno del jugador no le hizo gracia recibir una propuesta con una clara rebaja salarial. Finalmente se rompió la negociación y ahora es una opción muy real que cambie de equipo.