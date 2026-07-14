Juancho Hernangómez da calabazas al Real Madrid y acepta otra oferta

El internacional por España era uno de los jugadores pretendidos en la 'casa blanca', donde quieren llevar a cabo una auténtica revolución en su plantilla acorde al nuevo jefe de su vestuario, Pedro Martínez

Se ha terminado rápido el culebrón con Juancho Hernangómez. Si durante semanas se ha hablado del serio interés del Real Madrid, el veterano alero español ha optado finalmente por otro rumbo para continuar su carrera, uno que le permite seguir peleando por todo en Europa y que le convierte de paso en uno de los jugadores mejor pagados del Viejo Continente.

La revolución del Real Madrid será sin Juancho Hernangómez

Tal cual suena. La contratación de Pedro Martínez como nuevo entrenador invitaba a pensar que iban a cambiar mucho las cosas en la entidad blanca y así va a ser. A la salida de Trey Lyles está por ver si le acompaña la de Mario Hezonja –se lo está pensando– e incluso la continuidad de Sergio Llull está en el aire, ya que el técnico catalán no termina de ver claro cómo encajarle en su proyecto.

En esa línea de dar un giro de 180 grados a la plantilla, uno de los grandes deseados era el mencionado Juancho Hernangómez. El Madrid quiere sumar físico y el alero internacional por España tiene mucho de eso, ya que por tamaño y envergadura es una de esas piezas capaces de hacer todo sobre la pista, incluso de defender cualquier posición. Finalmente no ha podido ser.

Hablando de fichajes, quien ya es oficialmente jugador de lo merengues es Jaime Pradilla, quien ha llegado desde el Valencia Basket teniendo un perfil parecido al de Juancho, si bien este segundo se enfoca en ataque más hacia el juego exterior. ¿Y que más nombres suenan? Pues sobre todo Mikael Jantunen y Damian Jones, quien llegaría directamente desde la NBA.

Juancho opta por la continuidad

Así es. Lejos de embarcarse en una nueva aventura, y según señala Eurohoops, Juancho Hernangómez ha aceptado finalmente la oferta de renovación de Panathinaikos, equipo que le ha firmado un nuevo acuerdo hasta 2030; es decir, estará ligado al conjunto griego durante cuatro años.

La noticia está lejos de ser una sorpresa. El presidente de la escuadra griega, Dimitris Giannakopoulos, anunció de esta manera a través de sus redes sociales que el alero español no iba a ninguna parte. "¿Quién va a permitir que Juancho se vaya? Escribamos en un papel 'puedes jugar aquí todo el tiempo que quieras' y firmémoslo de inmediato".

No ha hecho falta más. Juancho fue recibido al firmar con los del OAKA como una súper estrella y ese cariño sigue vigente y, ahora, plasmado además en un enorme contrato. ¿Objetivo? Ser campeón de la Euroliga en 2027.