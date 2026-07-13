Cascada de fichajes en la Euroliga: Jonas Valanciunas, Shane Larkin, T.J. Warren, Justin Robinson, Khadeen Carrington...

Las últimas 24 horas han supuesto un auténtico giro de guion en la máxima competición continental con la firma de algunas estrellas que pueden dominar con sus respectivos equipos, entre ellas un gigante como Jonas Valanciunas

La Euroliga es cada vez mejor y eso se refleja también en el mercado de fichajes de verano, el cual se ha convertido en una auténtica selva en la que un jugador puede estar a punto de aterrizar en una punta del Viejo Continente para terminar en la contrario. Pero no, ahora no hablamos de rumores, sino de fichajes oficiales que suponen un auténtico terremoto en la máxima competición continental.

Hablamos de dos ex de la NBA como Jonas Valanciunas y T.J. Warren, uno de los mejores bases que se han visto en Europa como es Shane Larkin, o una emergente estrella bajo el nombre de Justin Robinson, quien directamente ha deslumbrado durante su estancia en el Paris Basketball. ¡Empezamos!

Jonas Valanciunas vuelve a casa

Así es. Después de que los Denver Nuggets le cerrasen la puerta el verano pasado, Jonas Valanciunas ha hecho las maletas y ya es oficialmente jugador de Zalgiris Kaunas. Se trata de una contratación inmensa, ya que por tamaño y talento debe ser uno de los pívots dominantes de la competición. Llega sin problemas de lesiones, con 34 años y tras promediar 8,7 putos y 5,1 rebotes jugando escasos 13 minutos.

Y no es la única pieza que aterriza desde la competición estadounidense. T.J. Warren, un alero muy golpeado por los problemas físicos y que a sus 32 años se ha decidido a dar el salto a Europa con el Paris Basketball, equipo que le ha firmado un año. El curso pasado perteneció a los New York Knicks, pero se limitó a jugar en el equipo afiliado de la G League. En su mejor momento llegó a hacer un partido de 50 puntos en playoffs.

Una de bases con Larkin, Robinson y Carrington

La casualidad ha querido que tres grandes point guards hayan cerrado sus futuros en las últimas horas. Así, empezando por España tenemos que el Barça ha firmado para las dos próximas temporadas a Justin Robinson, base que ha deslumbrado en París con un promedio de hasta 14,5 puntos y 4,5 asistencias la campaña pasada. Los blaugrana señalaron su nombre en rojo y ya lo tienen.

Y si hablamos de talento, qué decir de Shane Larkin. El veterano base, hasta ahora en Anadolu Efes, no se mueve de Turquía al cerrar su pase al Fenerbahçe. Y hay más, ya que el Hapoel Tel Aviv se ha hecho con los servicios de Khadeen Carrington, quien ha cerrado su incorporación a la escuadra de Israel por las próximas tres temporadas.

El Real Madrid, en stand by

Tras la llegada de Pedro Martínez al banquillo blanco ahora toca que los merengues se pongan manos a la obra en la confección de se nueva plantilla. Han salido piezas importante como Trey Lyles, pero el único fichaje hasta la fecha es el de Jaime Pradilla. También suena mucho la posible llegada de Mikael Jantunen y Juancho Hernangómez, pero están lejos de la confirmación.