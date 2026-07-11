Ricky Rubio, decisión inminente con el Joventut y una oferta de la Euroliga

El base de Masnou sigue deshojando la margarita de su futuro tras recalcar hace semanas que el ámbito familiar será determinante para decidir si sigue jugando y, en caso afirmativo dónde lo hará

Si por nosotros fuese Ricky Rubio nunca dejaría de jugar al baloncesto, pero obviamente la realidad es bien distinta. A sus 35 años el talentoso base español viene de realizar una temporada espectacular con el Joventut de Badalona, pero ello no le inclina ni una en otra dirección; tanto es así que ni una oferta de la Euroliga ha hecho que se precipite lo más mínimo, si bien la decisión sobre su futuro es inminente.

El Joventut espera la decisión de Ricky Rubio

Es lo más normal del mundo. Tras un año alejado de las canchas, Ricky sorprendió el verano pasado firmando con la Penya para volver a las canchas en casa (y con su gente). El base de Masnou quería disfrutar y tenía claro que no había lugar igual a Badalona para hacerlo; eso sí, fue una decisión tomada a corto plazo.

Pese a su enorme rendimiento con unos notables promedios de 13,4 puntos y 5,3 asistencias por encuentro, alcanzando además las semifinales de la Liga ACB tras dejar por el camino a Baskonia, Ricky ya señaló tras la eliminación a manos del Valencia Basket que se iba a tomar su tiempo para aclarar el futuro. "Dejaremos pasar un par de días para hacer balance. Está la familia y muchas variables sobre la mesa. Lo hablaremos tranquilamente cuando las emociones bajen", comentaba.

No han sido días, sino semanas. Ricky, quien regresó a la Penya el verano pasado 16 años después, disputó una temporada 2025-26 muy por encima de las expectativas, siendo clave en el buen rendimiento de los chicos de Dani Miret. Aún no ha decidido qué hacer de cara a la 2026-27, pero en la Penya son optimistas pese al potente interés de la Euroliga.

Una oferta de la Euroliga y una decisión inminente

El hecho de que aún no tenga cerrado su futuro, sumado al gran despliegue de la campaña pasada, ha hecho que a Ricky Rubio le hayan ido llegando propuestas de la Euroliga; tanto es así que según señala diario Sport contaría con una oferta del Panathinaikos, equipo que ha intentado convencerle de que coja rumbo a Atenas junto a Obradovic.

¿Es una opción real para Ricky? No lo parece. A estas alturas de su carrera (y de su vida), la única opción que parece barajar en la de continuar en el Joventut, donde ha vuelto a disfrutar del baloncesto. Allí, arropado por los suyos, entiende que tiene lo que realmente necesita en estos últimos bailes de un jugador que es toda una leyenda del baloncesto español.

¿Compartir vestuario con Nico Laprovittola?

Es una opción muy real. El Joventut ha puesto sobre la mesa una oferta de dos años al veterano base de 36 años, quien tras dos cursos muy complicados por las lesiones ha cerrado por todo lo alto el 2025-26 para irse a un promedio de 11 puntos por noche en playoff con el Barça.

Según el citado medio el entendimiento entre las partes es prácticamente pleno; sin embargo, Laprovittola querría apurar sus opciones de seguir jugando en la Euroliga antes de dar el sí a la Penya. Sobra decir que la posibilidad de ver juntos a Rubio y 'Lapro' en el Olimpic suena espectacular.