Santi Yusta sigue los pasos de Pablo Laso y deja sin respuesta al Unicaja

El jugador de 29 años era uno de los grandes deseados por el conjunto de la Costa del Sol, que estaba dispuesto a hacer un gran esfuerzo para cerrar la contratación del alero internacional por España

Finalmente la lógica se ha impuesto con crudeza para el Unicaja de Málaga. Los andaluces, tras un año muy duro en el que no han entrado siquiera en el playoff de la Liga ACB, han puesto toda la carne en el asador para reforzarse, lo cual esperaban hacer con Santi Yusta. Pues bien, ya es oficial que este ha tomado otro camino, exactamente el que lleva a Turquía junto a Pablo Laso.

Santi Yusta jugará la Euroliga

El jugador internacional por España, hasta el curso pasado en el Casademont Zaragoza, conocía desde hace tiempo el gran interés que había por sus servicios, así como la capacidad de algunos equipos para pagar su cláusula de rescisión. En ese contexto ya no se trataba de decidir si seguía o no en la entidad maña, sino de elegir su próximo destino.

Con varias opciones sobre la mesa, finalmente ha cerrado un acuerdo de 1+1 con Anadolu Efes, conjunto con el que da un importante paso al frente a nivel de salario, y en el que además coincidirá con Pablo Laso, a quien ya conoce de su pasado en el Real Madrid y que ahora manda en el vestuario de la entidad turca.

Como decíamos, el fichaje pone punto final a la etapa de Yusta en Casademont Zaragoza, que confirmó este miércoles la salida de su capitán tras el pago de una compensación económica pactada entre ambas partes para la rescisión del contrato que mantenía vigente con la entidad aragonesa.

Varapalo para Unicaja y derechos para Zaragoza

Tal y como adelantó en su momento Javier Maestro de Encestando, Unicaja contaba con la buena disposición de Yusta, a quien le comunicaron que estaban dispuesto a pujar fuerte para lograr su liberación. Todo iba por buen camino, pero la aparición de un gigante como Anadolu Efes lo cambió todo, ya que poder disputar la Euroliga era algo muy goloso.

Volviendo a la operación, y a los términos de la misma, tenemos que el Casademont Zaragoza se reservó de forma exclusiva los derechos del jugador para la Liga ACB en caso de un futuro regreso a la competición española.

Desde su llegada en el verano de 2021, el alero se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia reciente del club aragonés. Yusta, que ya coincidió con Pablo Laso en el Real Madrid, se une a la lista de fichajes del Anadolu Efes para la próxima temporada, como el ala-pivot croata Dario Saric y el base francés Matthew Strazel.