Baskonia no da su brazo a torcer y provoca un cisma entre el Barça y Joel Parra

La situación de inestabilidad en la entidad blaugrana amenaza crudamente a una planificación que puede complicarse enormemente ante la posibilidad de salidas no deseadas y algún otro fichaje que puede caerse como el de Timothy Luwawu-Cabarrot

El Barça sabe perfectamente lo que quiere, pero está aprendiendo por las malas eso de que 'del dicho al hecho hay un trecho', y aún puede ser peor. En cuestión de días han volado dos fichajes marcados en rojo como los de Isaac Bonga y Timothy Luwawu-Cabarrot, pero es que ahora además puede ver cómo dos piezas que parecían seguras en su plantilla del curso 2026-27, entre ellas Joel Parra, cogen también la puerta con la inestimable ayuda de Baskonia.

Baskonia obliga al Barça a salvar un match ball

Nueva salidas, varios fichajes oficiosos, el lío con Mike James, sin entrenador y sin tener claro quién toma las decisiones. La receta del verano del Barcelona asusta al más optimista; y claro, si eso pasa de puertas hacia fuera, cómo debe verse por dentro...

Justo a eso se enfrentan ahora los de la Ciudad Condal, que ven como su trazado (y subrayado) plan se resquebraja bajo el impulso de Baskonia, que se ha mantenido en sus trece con Paolo Galbiati hasta el punto de hacer a los blaugrana abandonar su pretensión de fichar al italiano para buscar alternativas para su banquillo. Puede parecer poco grabe, pero el efecto dominó puede ser durísimo.

Según informa Mundo Deportivo, el entrenador de los vitorianos y uno de los fichajes oficiosos de los blaugrana, Moses Wright, comparten agente, por lo que este segundo podría estar inclinándose por romper su acuerdo con el Barça. ¿Aún parece poco? Pues atentos a lo de Joel Parra.

Joel Parra se plantea su salida del Barcelona

Suena duro, pero no exageramos lo más mínimo. El fantástico 3-4 está bajo contrato con los del Palau y estos quieren que siga con ellos a toda costa. Sin embargo, la situación de inestabilidad institucional está haciendo que dude sobre el próximo paso a dar en su carrera, ya que cuenta con ofertas en firme tanto de Valencia Basket como Fenerbahçe.

Con una cláusula de rescisión en torno al millón de euros, ambos equipos le han comunicado que no tendrían problema en asumirla, por lo que ahora todo está en sus manos. Respecto a la oferta 'taronja', es obvio que supondría un golpe de efecto tras un inicio de verano realmente convulso con las salidas de Pedro Martínez, Jean Montero y otros muchos.

¿Es Sergio Scariolo la solución?

Por ahí parecen ir los tiros. Desde diario Sport aseguran que hay interés mutuo y que el exentrenador del Real Madrid estaría más que intrigado por escuchar y estudiar una propuesta del Barcelona. Aún hay mucha tela que cortar en esta dirección, pero sin duda se trataría de un figura que impondría (y mucho) de cara a que los jugadores tuviesen claro que hay un plan a seguir.

Más allá del acierto deportivo que supondría Scariolo en cualquiera de los casos, no se puede pasar por alto que su reciente pasado blanco le daría un sabor especial a su contratación; es más el propio entrenador de Brescia lo podría ver como una oportunidad idónea para tomarse la revancha con los blancos.