Willy Hernangómez, a punto

El jugador madrileño ya es libre para negociar con cualquiera y podrá firmar por el Baskonia sin que éste tenga que negociar nada con un Barça que empieza a despedirse de Galbiati

Willy Hernangómez quiso, hace nos días, acabar con las especulaciones sobre su futuro mientras estaba con la selección español y aseguró que tenía varias ofertas y no parecía tan segura su llegada al Baskonia. Con ello, logró frenar un poco todo lo que se estaba cociendo a su alrededor y que le había incluido en el 'conflicto' que tiene el que aún es su equipo, el Barça, con el club vitoriano por culpa de los nombres que los blaugranas quieren procedentes de Vitoria.

El club barcelonista tiene atado a Xevi Pujol para que sea su nuevo secretario técnico y su intención era que Paolo Galbiati también hiciera las maletas para suplir a Xavi Pascual al frente de la nave barcelonista. El Baskonia, que ha sufrido históricamente los 'robos' de sus mejores piezas por parte del Barça, se ponía duro y apelaba las cláusulas de rescisión, cuando las había, y a una negociación cuando esas cláusulas no existían.

Según desveló director deportivo del Kosner Baskonia, Félix Fernández, Xevi Pujol les había manifestado su deseo de dejar el equipo, aunque sin concretar destino. Y la cifra a pagar por el Barça para liberarlo, según el Correo, sería de unos 300.000 euros.

El Baskonia se pone duro por Galbiati

Caso distinto es el de Paolo Galbiati. El técnico italiano tiene contrato con el Baskonia, no hay cláusula de salida y los vitorianos no quieren desprenderse de él. O, al menos, se han hecho los duros para que el Barça pague.

"Él mismo transmitió que se ratificaba su continuidad. El ruido alrededor no deja de ser ruido. Nosotros estamos trabajando con él. No hay debate", advertía Félix Hernández. La tensión con e Barça no quedaba ahí, ya que el pasado año trató de llevarse a Chima Moneke y este año trataba de hacer lo mismo con un Luwawu-Cabarrot que, finalmente, parece que irá al Real Madrid, previa negociación con el Baskonia, que lo a incluido entre los jugadores con derecho de tanteo que ayer hizo públicos la Liga ACB.

Willy Hernangómez, 'liberado' por el Barça

Ahí es donde entra Willy Hernangómez. El Barça había movido también sus cartas en su interés por Galbiati, Pujol o Luwawu-Cabarrot y había deslizado que sujetaría al tanteo al pívot madrileño, pese a que éste terminaba contrato y no contaba con él para la próxima temporada. La idea, según medios catalanes, era tenerlo como pieza para intercambiar por sus objetivos. La realidad es que su nombre no aparecía ayer entre los jugadores de esa lista de tanteo, por lo que el mayor de los hermanos Hernangómez es libre para negociar con cualquier club de la Liga ACB en las condiciones que desee.

Su futuro, no obstante, es una incógnita. Siempre ha dicho que alguna vez jugaría junto a su hermano y eso abre más posibilidades, pero en España la opción que tiene es la del Baskonia, una vez que las puertas de Barça y Madrid parecen cerradas a corto plazo.

Mientras tanto, el Barça ve cómo todo este lío con el Baskonia, de momento, le ha dejado, salvo cambio insospechado, sin el fichaje que quería a toda costa, Luwawu-Cabarrot. Y, de momento, Galbiati sigue firme como entrenador del equipo vitoriano y parece más cercana su renovación y ampliación de contrato que su salida.