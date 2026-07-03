Las opciones de Willy Hernangómez tras su salida del Barça

El veterano pívot español cierra una etapa de tres campañas como blaugrana y ahora es totalmente libre para elegir su próximo destino, el cual apunta a estar de nuevo en la Liga ACB

Era un secreto a voces que estábamos ante la última temporada de Willy Hernangómez en el Barça. Ya en verano de 2025 intentaron darle salida, pero el poco interés del pívot en salir y la falta de un destino apetecible hicieron que finalmente permaneciese. Ahora, ya con su contrato finalizado, es libre para firmar con otro equipo y, tal y como él mismo confirma, no le faltan opciones,

Ya cerrada la etapa en la Ciudad Condal, el pívot de 32 años se ha concentrado con la Selección Española, con la cual ha derrotado a Dinamarca por 109-81 en la tercera ventana de clasificación al Mundial de Catar 2027. Desde allí señala que no tiene nada aún decidido, pero sí exactamente lo que quiere para su próxima aventura.

"No tengo nada claro mi futuro a partir de ahora. Por ahora deseo disfrutar con el equipo nacional. Lo que sí sé es que iré a un lugar donde me den la oportunidad y confíen en mí", recalca respecto a su nuevo destino.

Las opciones de futuro de Willy Hernangómez

Tras un largo periplo por la NBA en el que durante siete años jugó para New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans, Willy regresó en 2023 a España para firmar con el Barcelona. Las cosas no han salido tan bien como le hubiese gustado, pero no se arrepiente en caso alguno. Ha vuelto a su país y, según informa Sport, su preferencia de futuro pasa por seguir en la Liga ACB.

Tal pretensión encaja a la perfección con el hecho de que según informa el citado medio tendría avanzada la negociación para ser nuevo jugador de Baskonia. Los vitorianos buscan reforzar su juego interior y ven en el mayor de los Hernangómez una fantástica opción para ello. ¿Quiere decir eso que está hecho? Para nada. Siendo un jugador con un gran prestigio ganado sobre el parqué, ha sido el propio Willy quien ha desvelado que cuenta con varios equipos interesados. No ha dado nombres, pero es seguro que algunos conjuntos de la Euroliga lo tienen en su agenda. Toca espera para ir viendo el desarrollo de los acontecimientos.

La Selección, un soplo de aire fresco

El MVP del Eurobasket de 2022 ha vivido una temporada realmente complicada. Al hecho de contar con pocos minutos por parte de Xavi Pascual se une el hecho de no haber logrado ningún título. Tras meses duros, está encantado de poder formar parte de España una vez más.

"El cuerpo y la cabeza me pedían venir a la selección. Aquí me siento en casa, con mi familia, apoyado y rodeado. Necesitaba también poder estar así en un grupo humano increíble (..). Ha sido un año muy largo, pero estoy contento, podré habré jugado más o menos, pero creo que he estado 93 o 94 partidos sano. Eso también habla un poco de todo el trabajo que se hace detrás para poder estar siempre disponible", sentencia.