El Barça tensa la cuerda con Baskonia y cierra su primer fichaje

El conjunto de la Ciudad Condal no piensa desviarse del plan trazado pese a que este choque frontalmente con los intereses de los vitorianos, que parecen dispuestos a poner todas las trabas a un rival que empieza a reforzarse de cara al curso 2026-27

El Barça ha terminado la temporada tan mal como la empezó. Aunque con la llegada de Xavi Pascual hubo un pequeño valle de optimismo, ese ha terminado por ser una mera anécdota dentro de una debacle que se intuía, que ha hecho abandonar el barco al de Gavà y que ha terminado por dar paso a un decepcionante presente que Baskonia no piensa ayudar a enmendar por mucho que los blaugrana aprieten y cierren fichajes –ya hay uno seguro–.

Tal cual suena. La dirección deportiva del Barcelona ha trazado un plan y piensa ceñirse al mismo por más obstáculos que encuentre. Ya no se trata de acertar o no, sino de marcar una opción y ceñirse a ella para evitar arrepentimientos futuros. Y sí, para cumplir con ese cometido necesitan que la entidad vasca dé su brazo a torcer.

A vueltas con Paolo Galbiati

Se ha ido Xavi Pascual y las que parecían primeras opciones del Barça han ido volando una a una desde Ibon Navarro, ya nuevo entrenador del Estrella Roja, hasta un Zeljko Obradovic que ha regresado a Panathinaikos. Con tal recorrido, en la Ciudad Condal, y tal como confirma Sport, han señalado a Paolo Galbiati como el gran objetivo para su banquillo. ¿Qué ocurre? Que tiene contrato con Baskonia.

Aunque hace meses desde El Correo se afirmaba que los vitorianos se planteaban cambiar de entrenador, finalmente tal posibilidad ha quedado descartada para dar paso a la confirmación de continuidad; tanto es así que el club realizó una publicación en redes sociales para contestar al Barcelona y zanjar, a priori, la disputa por el preparador italiano.

Moses Wright, primer fichaje del Barça

Mientras en el Palau Blaugrana siguen con la problemática del nuevo técnico, y tras meterse en un lío por romper el contrato firmado con Mike James, ahora sabemos que Moses Wright es oficiosamente su primer fichaje. El club no lo ha hecho oficial, pero el jugador sí lo ha pregonado a los medios.

El exjugador de Zalgiris ha desechado la oferta de renovación de estos, así como el interés de Olympiacos y Panathinaikos, para convertirse en nuevo jugado blaugrana, lo cual ha confirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión griega Cosmote TV, en el marco del Stoiximan AegeanBall Festival, el evento de baloncesto 3×3 más grande de Grecia.

"Hay muchos rumores por encontrarme aquí, pero estaré en España la próxima temporada. El Barça es un gran equipo, un gran club, con un buen entrenador y buenos jugadores. Estoy muy emocionado por jugar en una gran ciudad como Barcelona", sentencia.

Los números del nuevo jugador interior blaugrana

A falta de la oficialidad del club azulgrana, Wright, de 27 años y 2,06 metros de altura, se convertirá en el primer gran refuerzo del nuevo Barça, que se despidió de la temporada al caer en las finales por el título de la Liga Endesa ante el Valencia Basket.

El interior estadounidense cuajó una de sus mejores temporadas en la Euroliga en las filas del Zalgiris lituano, con unos promedios de 13,2 puntos, 6,5 rebotes, 0,9 tapones y 17,1 de valoración por partido.