Un trotamundos aterriza en la Liga ACB

La última llegada a la Liga española procede de Lituania y ha pasado por otros cinco campeonatos, aparte de la Liga universitaria norteamericana

En plena presentación de los fichajes y el inicio de las pretemporadas, los respectivos equipos completan las plantillas en la Liga ACB a poco más de un mes de que arranque la temporada regular.

Uno de los equipos más activos en esta faceta ha sido el iLerna Lleida, que ha realizado una de las últimas incorporaciones llamativas con el internacional francés Zacharie Perrin. El equipo ilerdense ha anunciado una última llegada, todo un veterano como es el lituano Aurimas Majauskas.

A sus 33 años, el ala-pívot nacido en Marijampolė debutará en el campeonato más importante de su carrera. En principio llega con un contrato no garantizado. En caso de convencer y formalizarse este contrato, firmaría hasta junio de 2027.

Majauskas ha recorrido medio mundo desde su etapa de formación en el Suduva-Mantinga, de la segunda división de Lituania. Estuvo cuatro años en la NCAA norteamericana (Sam Houston Bearkats) antes de iniciar su carrera como profesional en Europa, en las filas del KK Dynamic serbio.

A partir de ahí ha jugado también en los campeonatos de Islandia, Ucrania, Inglaterra y Letonia, aparte de Lituania, de donde procede. El pasado año jugó en el Neptunas, donde promedió 6,5 puntos y 3,5 rebotes en algo más de 16 minutos en pista. Tiene experiencia en la Eurocup con el London Lions y en Champions League con este mismo equipo y con el Budivelnyk ucraniano.

Armoni Brooks eligió Valencia para ser campeón

Las otras grandes novedades en las últimas horas no han sido fichajes, sino la llegada de dos de los jugadores más destacados que han aterrizado en la ACB . Por uno se han 'peleado' el Valencia Basket y el Real Madrid; y el otro ha regresado de su retiro para ser el fichaje estrella de La Laguna Tenerife.

El escolta estadounidense Armoni Brooks rescindió su contrato con el ASVEL Villeurbanne para aceptar la oferta del equipo taronja. Un club con el que espera poder pelear por los 'play offs' de la Euroliga y por repetir título a nivel nacional.

“Sé que la ACB es la liga más poderosa de Europa. Estoy con muchas ganas de afrontar este reto", señalaba a su llegada al aeropuerto de Manises, donde apelaba al grupo para reverdecer laureles. "Tenemos que empezar y juntarnos rápidamente para pelear en todos los partidos y para salir y competir cada noche. Ganar todo lo posible. No me gusta perder. A todos los que están en el equipo tampoco les gusta perder. El año pasado tuvieron un gran año y las expectativas son altas. Y cuando las expectativas son altas te hace sacar lo mejor de ti”, añadía.

Kyle Guy regresa a la ACB tras su retirada

El otro gran nombre que ha aterrizado en la ACB es el de Kyle Guy. El que fuera estrella del Joventut, que dejó la Euroliga para jugar en Tenerife antes de retirarse muy joven, ha vuelto de ese retiro para disputar la ACB, la Liga donde mejor juego ha ofrecido.

“Estuve hablando con tres equipos, pero quería venir a éste. Me encanta el 'roster' y me encanta poder jugar con algunos de los jugadores de la última vez”, señala el que, en el último año, fuera entrenador ayudante en la Universidad de Virginia antes de volver, primero, de la mano de Noblesville Boom de la Liga de Desarrollo de la NBA y luego con los Shanxi Blooms de la liga china. Tras esos meses de readaptación' ha vuelto a la elite europea