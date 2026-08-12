El Valencia Basket anuncia un fichaje sorpresa

El equipo taronja recibe a uno de sus fichajes estrella, Mo Gueye, e incorpora al finlandés Valtonen

En Valencia se esperaba un último bombazo en el mercado para completar la plantilla taronja y lo que ha anunciado ha sido una sorpresa, un jugador con una gran trayectoria en la ACB y cuyo rendimiento está probado, aunque nunca ha podido competir en un equipo de este nivel.

El alero finlandés Elias Valtonen ha llegado a un acuerdo con el club valenciano para firmar un contrato no garantizado que, en caso de convencer y ratificarse, le permitiría completar la temporada que ahora comienza.

Valtonen es un jugador muy conocido en la ACB. De hecho, lleva jugando en ella desde 2021 y allí ha sido donde ha alcanzado la cima después de haber pasado por una de las universidades más prestigiosas de la NCAA, la Universidad de Arizona.

Valtonen, uno de los héroes de Finlandia en el Eurobasket

El internacional finlandés, una de las sensaciones del último Eurobasket en el que su país alcanzó unas históricas semifinales, estaba sin equipo después de que su último club en España, el Coviran Granada, hubiera descendido a Primera FEB y él hubiera quedo libre de compromiso.

Antes de llegar a tierras granadinas hace dos años, el alero finlandés militó durante tres temporadas en el Baxi Manresa, donde coincidió con el hasta hace muy pocas semanas técnico taronja, Pedro Martínez, un preparador clave en su evolución como jugador. En su país era más que conocido desde hace mucho tiempo, pues debutó a nivel profesional con tan solo... 14 años, con el Korihait.

En el Valencia Basket vivirá su prueba de fuego, ya que es un equipo con un plantel muy amplio, en el que peleará con un puesto con jugadores que, en muchos casos, son estrellas a nivel europeo y mundial. Si convence, podrá debutar en la Euroliga, una competición donde se medirá a los mejores jugadores que hay fuera de la NBA.

Mo Gueye desvela mensajes de Omari Moore y de TJ Shorts

Precisamente una de esas estrellas ha llegado este miércoles a la capital del Turia: el ex de los Toronto Raptors y los Chicago Bulls Mo Gueye.

El pívot norteamericano emprende su primera experiencia en Europa tras compaginar la última temporada su presencia en los Chicago Bulls y en su equipo asociado en la G-League, los Windy City Bulls.

Después de tener pocas oportunidades se ha cansado de esperar y ha decidido relanzar su carrera en el baloncesto europeo. A su llegada ha dejado claro lo que puede dar y ha desvelado un detalle, que TJ Shorts, el fichaje estrella taronja, llamado a asumir el papel que tenía Jean Montero, ya ejerce de líder.

"Hablé con Omari -Moore-. Jugué con él en la G-League hace dos años y el día en el que se anunció mi fichaje me mandó un mensaje de Instagram TJ (Shorts), así que he estado conectado con él estos días. Es bueno saber que tienes compañeros acogedores", afirma el nuevo jugador del Valencia Basket.

Mo Gueye deja claro lo que puede ofrecer en una posición donde peleará con jugadores ya consolidados. "Espero aportar versatilidad en los dos lados de la pista y ayudar en lo que sea necesario: defensa, energía... Quiero ser yo mismo, siento que encajaré en el equipo", afirma el de Staten Island.