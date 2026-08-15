El Real Madrid anuncia dos fichajes a la espera de su 'gigante'

Olivier Sarr y Max Shulga han sido las dos últimas contrataciones que ha hecho oficial el Madrid, que espera el final de la Liga de Puerto Rico para cerrar el siguiente

A la espera de que Damian Jones acabe su periplo en los Vaqueros y de que Lester Quiñones -si finalmente es el que llega- se confirmen, el Real Madrid ha hecho oficial los fichajes de dos de los jugadores que se daban hace semanas por cerrados, pero que han tardado en confirmarse y eso ha creado dudas.

Si se añaden finalmente esas dos contrataciones, el equipo de Pedro Martínez estará cerrado coincidiendo con el inicio de la pretemporada. Pero antes se han asegurado la presencia del ucraniano Max Shulga y del francés Olivier Sarr.

Especial interés había en este último por las numerosas bajas que se habían producido en el juego interior del Real Madrid con la salida de Trey Lyles, Hezonja e Izan Almansa y la baja de Usman Garuba por lesión.

El pívot galo llega a Madrid, tras un último año en los Cavaliers, con un contrato hasta 2028. Y lo primero que ha hecho es tratar de ganar el público madridista.

"He elegido el Real Madrid porque es una gran oportunidad, el club más grande de Europa y estoy muy emocionado por unirme a un club tan prestigioso. Significa mucho, parte de mi familia es española y mi hermano jugó en la cantera", afirma Sarr en declaraciones a Realmadrid TV. Sarr sabe donde se mete, ya que su hermano Alexandre pasó por la cantera madridista antes de saltar a la NCAA y, luego, a la NBA, donde fue elegido en segunda posición del Draft 2024 por los Washington Wizards.

Sarr reconocía el papel que Theo Maledon había tenido en su fichaje. "Hizo mucho trabajo para convencerme y lo hizo muy bien. Siempre es una gran ayuda cuando conoces a alguien en el equipo. Estaba allí cuando llegué a Oklahoma City Thunder y me ayudó con la transición a la NBA y ahora tengo muchas ganas de estar con él en el equipo", afirma sobre su compatriota, con el que coincidió en su etapa en los Thunder.

Max Shulga, un fichaje con premio añadido

El otro fichaje confirmado por el equipo madridista, Max Shulga, también será importante por el simple hecho de que vivió su formación en España y ocupa una de las plazas que le permiten jugar como cupo nacional en la ACB.

El escolta ucraniano, que jugó en su etapa de formación entre León y la localidad madrileña de Torrelodones, también ha formado hasta 2028 y su último equipo han sido los Boston Celtics, donde ha coincidido con el exmadridista Hugo González. “Estoy acostumbrado a tener la responsabilidad de ganar. La tuve en Boston Celtics el año pasado, que allí también había que ganar, estar en los play offs y en las finales. Estoy muy preparado y familiarizado con tener expectativas muy grandes", afirma.

Shulga admite que Hugo González le habló bien del Real Madrid, aunque él conocía de sobra dónde se metía y también se declara admirador del estilo de Pedro Martínez, pues ha seguido el baloncesto español desde la distancia. “Es el mejor club de Europa. Jugué en cadete y júnior en España, en Torrelodones, y sé el nivel de un club como el Real Madrid, con mucha historia, ganando muchos títulos, así que no podía decir no a un club así. No me imaginaba volver, especialmente al Real Madrid, pero la oportunidad se presentó y no podía dejarla pasar", admite el ucraniano.

"Soy un jugador que puede hacer varias cosas en el campo. Puedo subir el balón, puedo hacer jugadas para mis compañeros, puedo encontrar mi tiro propio, puedo defender. Soy un jugador que puede hacer lo haga falta para ayudar al equipo a ganar”, añade sobre lo que puede aportar a su nuevo equipo.