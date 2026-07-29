El Real Madrid evita el lío con un fichaje NBA

Max Shulga será el siguiente fichaje en hacerse oficial y cubre la plaza de jugador de formación que deja libre Mario Hezonja

La marcha de Hezonja a la NBA, de Izan Almansa a la NCAA o la lesión de Usman Garuba habían dejado al Real Madrid en una situación comprometida en cuanto a jugadores nacionales y de formación para la temporada venidera. Renovado Sergio Llull, al menos, han paliado en parte ese problema y con el fichaje de Jaime Pradilla han sumado un jugador español de primer nivel para cubrir la plaza del pívot de Azuqueca de Henares, que se perderá toda la temporada por lesión.

El último paso para solucionar el entuerto llega directamente de la NBA y lo hace con la confirmación, a falta de oficialidad, del fichaje del ucraniano Max Shulga. El base-escolta cuenta como jugador de formación tras jugar en el Colegio Leonés, donde llegó con 11 años, y por el Torrelodones antes de dar el salto al baloncesto norteamericano, donde completó su formación.

Tres años con los Aggies de la Universidad Estatal de Utah y dos en lo Rams de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia precedieron a su elección, ene l puesto número 7 del draft 2025, por los Orlando Magic, que transfirieron sus derechos esa misma noche a los Boston Celtics.

Max Shulga, con Hugo González en los Boston Celtics

Allí ha coincidido con Hugo González, pero si bien el exmadridista se ha hecho notar, Max Shulga apenas ha jugado 11 partidos en la franquicia de Massachusetts. Tras un año con más partidos en la G-League que en la NBA, el base-escolta ucraniano, de 24 años y 1,93 metros, ha decidido dar un paso atrás y regresar a un grande de Europa, para foguearse en la Euroliga.

En la G-League sí ha sobresalido. Shulga ha promediado 15,7 puntos, 6,7 asistencias, 4,4 rebotes y 1,6 recuperaciones. Y es lo que le ha valido para que el Real Madrid apostase por él.

Shulga por un Hezonja que aún sigue siendo madridista

La llegada del jugador de formación contrasta con la salida de otro que, pese a ser segura, sigue encallada. El lío con Mario Hezonja sigue sin resolverse. Y eso que tiene cerrada su llegada a los Cleveland Cavaliers.

El hecho de que el croata anunciara el último día posible su marcha del Madrid, pero no abonara la cláusula estipulada hace que el club blanco tenga la sartén por el mango. Su salida es segura, pero el conjunto merengue quiere jugar sus bazas y asegurarse que no es una jugarreta para irse a otro club de la Euroliga. Y que, en caso de que sea, pueda recibir una compensación mucho mayor.

Al no abonar la cláusula en la fecha estipulada, el Real Madrid sigue teniendo sus derechos y ha rechazado una proposición para cobrar más y darle la libertad para firmar por los Cavaliers. De hecho, la franquicia de Cleveland aún no ha hecho oficial su fichaje. Los blancos proponen darle la libertad por el dinero acordado y, a cambio, mantener sus derechos en caso de que quiera volver a Europa, lo que obligaría a cualquier club que lo quisiese a negociar con ellos un traspaso.

Detrás de todo aparece un Dubai Basketball que a base de talonario se está haciendo con muchas de las estrellas de la Euroliga. El último, el ya exblaugrana Toko Shengelia.