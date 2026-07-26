LeBron James impulsa a Hezonja a la NBA: ya es historia en el Real Madrid

El internacional croata regresa a la liga estadounidense y lo hace con un jugoso contrato de 2,8 millones de dólares bajo el brazo

El internacional croata Mario Hezonja, hasta ahora jugador del Real Madrid, regresará a la NBA la próxima temporada tras firmar un contrato de un año y 2,8 millones de dólares con los Cleveland Cavaliers, según informó este domingo ESPN.

Hezonja, de 31 años y canterano del Barcelona, ya militó en la NBA durante cinco temporadas, entre 2015 y 2020.El croata fue elegido en la quinta posición del 'draft' de 2015 por los Orlando Magic, en los que militó durante tres temporadas antes de jugar una en los New York Knicks y otra en los Portland Trail Blazers, siempre como jugador de rotación.

Tras su paso por la NBA, Hezonja jugó para el Panathinaikos y el UNICS Kazán antes de fichar por el Real Madrid en 2022, con el que se proclamó campeón de la Euroliga en su primera temporada. El croata fue elegido 'MVP' de la liga española este último curso 2025-26.

Hezonja, pieza clave del Real Madrid, tenía contrato con el club blanco hasta 2029, pero con una clausula para regresar a la NBA a cambio de abonar unos 850.000 euros.

La llegada de Hezonja a los Cavaliers se confirma después de que LeBron James, que era objetivo de Cleveland, anunciara el pasado viernes su fichaje por los Philadelphia 76ers.

En los Cavaliers, Hezonja estará a las órdenes del técnico Kenny Atkinson, que tiene nacionalidad española, y compartirá vestuario con figuras como Donovan Mitchell o James Harden.

Las especulaciones sobre una posible salida de Hezonja este verano se remontan al mes de febrero, cuando el croata cambió de agencia de representación y se puso en manos del serbio Misko Raznatovic, de BeoBasket, uno de los agentes más influyentes en el baloncesto continental.

La noticia adelantada por Basketball Sphere el pasado viernes y confirmada por Charania este domingo pone fin a un culebrón. El alero recibe una oportunidad para revitalizar su carrera en la NBA al entrar en su sexta temporada en la liga después de haber jugado por última vez en 2019/20, y está más que preparado para ser importante para los finalistas de la Conferencia Este.

La decisión de LeBron James de fichar por los Philadelphia 76ers ha provocado que algunos equipos, en este caso los Cavaliers, empezasen a planificar la plantilla y realizar movimientos como el del alero, que, finalmente, y tras el interés de los de San Francisco, ha acabado de la mejor de las maneras para ambas partes.

De esta manera, se han terminado confirmando las palabras que pronunció por el mes de febrero su agente Misko Raznatovic: "La República de Dubrovnik y sus habitantes siempre han sido conocidos por su mentalidad comercial. Han pasado los siglos, las cosas han cambiado, y ahora esa mentalidad de alguna manera se ha convertido en caballeresca, ecuestre...".