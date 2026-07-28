Unicaja responde al Barça y anuncia el fichaje de Willy Hernangómez

El veterano pívot internacional por España se une al conjunto de la Costa del Sol para la campaña 2026-27, siendo así una de las rutilantes estrellas del proyecto que dirigirá todo un clásico del baloncesto español como es Txus Vidorreta

El pívot Willy Hernangómez es nuevo jugador del Unicaja para la próxima temporada tras el acuerdo alcanzado por ambas partes y después de jugar las tres últimas campañas en el Barça. A sus 32 años, el mayor de los Hernangómez llega al conjunto malagueño tras una dilatada carrera en la NBA y en la Euroliga, además de ser internacional con la selección española, ganando por el camino diversos títulos.

El gran encaja de Willy Hernangómez con Txus Vidorreta

Firmado como pieza central del proyecto, el pívot madrileño sobresale por ser un jugador con una gran capacidad para jugar cerca del aro, notable juego de pies y reseñable habilidad para finalizar con ambas manos. Teniendo en el banquillo a un Txus Vidorreta amante del pick-and-roll, se puede imaginar las grandes cosas que pueden hacer juntos.

Pero Willy es mucho más que eso. Formado en la cantera del Real Madrid, debutó con el filial blanco antes de continuar su progresión en el Baloncesto Sevilla durante las temporadas 2013-14 y 2014-15, donde se consolidó como una de las grandes promesas del baloncesto nacional. Es ahí, en la capital hispalense, donde crece su instinto reboteador, su capacidad para generar ventajas en el poste bajo y una buena visión de juego para asistir desde la pintura.

Su excelente rendimiento propició su regreso al Real Madrid en la campaña 2015-16, temporada en la que conquistó la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Copa FIBA Intercontinental. En 2016 dio el salto a la NBA tras haber sido elegido previamente en segunda ronda del Draft 2015 por Philadelphia 76ers, aunque sus derechos fueron traspasados a los New York Knicks. Durante ocho temporadas compitió en la mejor Liga del mundo defendiendo las camisetas de New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans, acumulando 344 partidos en la competición.

El regreso de Willy Hernangómez a Europa

Fue en el verano de 2023 cuando el center regresó al baloncesto europeo para incorporarse al Barça, donde volvió a competir en la Liga Endesa y la Euroliga, firmando la pasada temporada 7,7 puntos (65,2% en tiros de 2), 3,9 rebotes en apenas 14 minutos de juego en Liga Endesa, mientras que en la Euroliga promedió 5,6 puntos y 3,8 rebotes en 13 minutos.

Con la selección española ha conquistado la Copa del Mundo de 2019, los campeonatos de Europa de 2015 y 2022, logrando además el premio al mejor jugador del Europeo 2022 (promediando 17,2 puntos, 6,9 rebotes y una asistencia), así como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el bronce en el Campeonato de Europa 2017.

La respuesta de Unicaja al Barça

Este movimiento de los costasoñelos es una respuesta directa al fichaje de Olek Balcerowski por parte de los azulgrana. Siendo una de las piezas más importantes de Unicaja en la temporada 2025-26, el pívot polaco ha hecho las maletas para jugar a partir de ahora en el Palau Blaugrana.

La contestación a tal movimiento del conjunto de la Ciudad Condal ha sido reforzarse con un Willy Hernangómez que sin duda tendrá muchas ganas de resarcirse y brillar ante su exequipo. Además, tan un jugador como otro se desempeñan en la pintura.