El Madrid confirma el fichaje de Ndiaye

Había dudas sobre qué haría con el jugador hispano-senegalés después de igualar el contrato que le ofrecía el Valencia Basket para los dos próximos años

El Real Madrid ha puesto la directa antes de iniciar la pretemporada y tras hacer oficial en los últimos días las llegadas de Olivier Sarr, Mikael Jantunen o Max Shulga, este lunes ha hecho lo propio con el canterano Eli John Ndiaye.

Había muchas dudas sobre lo que haría con el '4' criado en la cantera madridista y que el pasado año dio el salto a la NBA para jugar con un contrato dual con los Atlanta Hawks. El hispano-senegalés no tuvo fortuna. Pese a que brilló en la Summer League y a que empezó bien con el equipo asociado a los Hawks de la G-League, una grave lesión frenó su progresión y la franquicia de Atlanta acabó cortándole para disponer de su ficha para otros jugadores.

Después de encontrar hueco en otro equipo de la NBA, el Valencia Basket le hizo una gran oferta este verano para los dos próximos años y él aceptó. Sin embargo, quedaba la última palabra del Real Madrid, que tenía derecho a tanteo.

Los blancos igualaron la oferta, aunque dejaron muchas dudas de qué ocurriría con Ndiaye. Si la había igualado para que el Valencia Basket tuviera que pagar un traspaso o para mantener sus derechos en España, mientras Ndiaye se buscaba un equipo europeo o regresaba a la aventura americana.

El Real Madrid ya suma seis fichajes y faltan dos

Finalmente, el club blanco ha hecho oficial que el jugador se queda en el equipo y que se pondrá a las órdenes de Pedro Martínez en los próximos días. Con ese fichaje ya son seis los que ha confirmado el Madrid, pues se une a Olivier Sarr, Max Shulga, Jaime Pradilla, Timothé Luwawu-Cabarrot y Mikael Jantunen.

Aún falta por incorporar el pívot que se alterne con Walter Tavares y que todo a punta a Damian Jones. Sin embargo, se encuentra jugando la final de la Liga de Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón y la pasada madrugada pudo ver cómo los Santeros de Aguada igualaban la final a dos, por lo que, al menos, le quedarían dos partidos por jugar. Sólo al finalizar su periplo en la Liga boricua haría oficial su llegada.

Y por último, se prevé que la plantilla se complete con un exterior. Lester Quiñones es el que apunta a esa posición e, incluso, el gerente de la Federación dominicana lo da por hecho. Pero en el Madrid aún no han hecho nada oficial.

Unicaja anuncia el fichaje de Simonas Lukosius

Aparte de Eli John Ndiaye, el otro movimiento importante del lunes en la Liga ACB ha corrido a manos de Unicaja. El club malagueño ha hecho oficial la llegada del alero lituano-germano Simonas Lukosius, que llega cedido procedente del Dubái Basketball.

El mejor jugador de la pasada Final Four de la Liga de Campeones con el AEK Atenas -y verdugo de Unicaja-, ha firmado este verano con el club emiratí, pero allí tiene poco sitio y, para no frenar su progresión, lo han cedido en Unicaja.

Nacido en la ciudad lituana de Kaunas, decidió jugar por Alemania, nacionalidad de su madre. Jugó en Alemania (Dragons Rhöndorf) y en la NCAA antes de dar el salto al AEK. A sus 24 años es una de las más firmes promesas del baloncesto europeo y un consumado anotador desde más allá del arco.