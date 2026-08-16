La guinda del Real Madrid, un viejo conocido

El equipo blanco ya tentó a Lester Quiñones el pasado año, cuando quería completar la plantilla de Scariolo con otro exterior

El Real Madrid cambia de cúpula directiva, pero no de objetivos. Y los informes que maneja de un año para otro, esté quien esté lo demuestran.

El pasado año llegó Chuma Okeke de la mano de Martynas Pocius y Sergio Rodríguez. Sin embargo, era un jugador que ya había tratado de fichar el año anterior, cuando aún estaba Herreros al frente de esta maquinaria.

Y tres años, pese a los diferentes cambios, lleva Lonnie Walker IV ligado al club blanco. El último intento ha sido este verano, antes de que el norteamericano se comprometiera con los Nuggets para volver a la NBA.

Entre los nombres que el Real Madrid tanteó al finalizar la pretemporada en la NBA para cerrar la plantilla con un exterior estuvo Lester Quiñones. Entonces, el dominicano sobresalía en la G-League y aún tenía esperanzas de volver jugar en la NBA tras sus ds años en los Warriors y las breves apariciones en los Sixers y Pelicans en la temporada 24-25.

No tuvo esa oportunidad en los Orlando Magic, pero este verano ha vuelto a llamar a la puerta y a jugado con el equipo de Florida la Summer League. Donde volvió a brillar.

En la República Dominicana anuncian su fichaje

Desde hace semanas, su nombre está asociado al Real Madrid después de que Chema de Lucas desvelara los contactos. Sería la guinda a un pastel al que sólo le faltan él y el pívot, que seguramente será Damian Jones.

En las últimas semanas apenas han sonado alternativas y unas palabras del gerente de la selección dominicana de baloncesto, Junior Páez, han aclarado que el exterior caribeño ya tendría un acuerdo cerrado con el Real Madrid, pese a que está a la espera de ver cuál es su futuro en la NBA.

Páez desvelaba este hecho en una entrevista en el canal de Youtube 'Cancha Entera', donde se felicitaba por ello, ya que así podría jugar con la selección de la República Dominicana en las ventajas FIBA.

Cuando le preguntaron si contarían con él, indicó: "Lester Quiñones también quiere regresar a la selección. Tengo entendido que posiblemente esté firmado en España. (...) Según mis informaciones, posiblemente él esté en España y esto es bueno para nosotros porque así él puede estar en las ventanas".

El Manresa, a punto de incorporar a un anotador compulsivo

La llegada de Quiñones elevaría el nivel de una Liga ACB que este verano ha vuelto a reclutar a grandes estrellas y pese a que han salido algunos nombres importantes, se ha asegurado el espectáculo de cara a la próxima temporada.

Y aún no ha acabado. El Kids&Us Manresa desechó hace unos días el fichaje de Colby Jones después de que éste no pasara el examen médico. Ahora, está a punto de cerrar un sustituto de mucho nivel, uno de los mejores jugadores de la pasada Champios con el Trapani Shark italiano, el escolta estadounidense JD Notae. En Champions promedió 20 puntos, 4,3 rebotes y 3,7 asistencias, números similares a los de la Serie A. Sería uno de los referentes del equipo vallesano.

Quien ha incorporado también a otro fichaje en las últimas horas ha sido el Rio Breogán, aunque en este caso es un viejo conocido. El pívot Víctor Arteaga se ha incorporado al conjunto gallego para, en principio, ayudar en la pretemporada.

Arteaga, formado en la cantera madridista, tiene una amplia trayectoria en la ACB, es internacional absoluto con España y también ha jugado en la Liga mexicana. Aunque su último año lo disputó en Primera FEB, con el Menorca. A sus 34 años podría ser su última oportunidad de regresar a la máxima categoría del baloncesto español.