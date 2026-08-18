Willy Hernangómez, en una encrucijada

El nuevo pívot de Unicaja se enfrenta a una temporada en la que debe reivindicarse para volver a recuperar el prestigio perdido en Barcelona; y manda un aviso: "voy a la guerra como un soldado más"

Unicaja ha sufrido por segundo año consecutivo un cambio radical en su estructura. A las salidas del pasado año, que desestabilizaron un equipo campeón, se han sumado las de este año, la salida de Duarte y de un Ibon Navarro que se ha marchado para cerrar su ciclo ganador y dirigir en Euroliga.

Para empezar el nuevo proyecto de la mano de Txus Vidorreta han aterrizado jugadores destacados, especialmente en su juego interior como el ala-pívot Amine Noua al que el pasado año quiso el Barça o el exblaugrana Willy Hernangómez, que pasa a ser el nuevo buque insignia del cuadro andaluz.

El pívot madrileño quiere relanzar su carrera en Málaga. Considera que ha dado este paso atrás, en el que deja la Euroliga, para ganar confianza, minutos y demostrar que lo vivido en Can Barça en los últimos años era fruto de la desidia que existe en la Ciudad Condal con la sección blaugrana de baloncesto.

"No soy un líder. Me he puesto el casco y voy a la guerra como un soldado más", advierte el mayor de los hermanos Hernangómez, quien quiere devolver la ilusión a la afición del Carpena y, de paso, la confianza a sí mismo. "Aquí me quiero sentir jugador. Es una oportunidad de trabajar, aprender y crecer porque tengo muchas cosas que mejorar", añade antes de marcarse un objetivo: ganar otra vez la Liga de Campeones. "Venimos de unos años donde el Unicaja ha ganado muchas cosas. Ganar la Champions es la única competición que me faltaba por jugar. Estamos muy ilusionados", reconoce.

Willy Hernangómez promete 'guerra' en Unicaja

Willy Hernangómez aclara por qué se ha comprometido por un espacio tan corto y asegura que no va a escatimar en su esfuerzo. "Es solo un año porque quiero demostrar a este club el jugador que puedo ser, lo mucho que voy a dar. Me voy a dejar la piel por este club", confirma el ex de Real Madrid y Barça, con un gran pasado en la NBA y en la selección española, que se mostraba contento de poder unir su destino a un técnico como Vidorreta.

"Que este club y Txus Vidorreta se hayan juntado ha hecho que haya tomado esta decisión. Es un entrenador con mucha historia y que ha hecho sacar su mejor versión a muchos jugadores. También ha entrenado a mi hermano (Juancho). Voy a ser una esponja para aprender y mejorar. Ha tenido muchos jugadores en mi posición que les ha sacado mucho jugo", indica.

Txus Vidorreta pide un pívot con buena mano

Precisamente, Vidorreta ha perdido este martes la incorporación de un pívot más. Y eso que el juego interior de Unicaja es, posiblemente, su mayor fuerza. Pero quiere otro perfil... "Sería ese ala-pívot o pívot el objetivo que tenemos ahora. Con capacidad para correr en el campo, para poder cambiar en los emparejamientos defensivos en los bloqueos directos... Es lo que buscamos. Si encontramos una buena oportunidad de un ala-pívot o un pívot que amenace desde fuera también sería interesante", admite el preparador vasco.

En principio no se contaba con el canterano Yannick Nzosa, aunque a falta de más fichajes, Txus Vidorreta ha frenado su salida y ahora precisa que "es un jugador del club" y que lo quiere ver. "Está preparado para ayudar y también, a medio plazo, se irá viendo cómo va su trabajo", destaca.