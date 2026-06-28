Baskonia aprieta las tuercas al Barça y anuncia su primer fichaje

La entidad vitoriana da un paso firme en su planificación pese a la injerencia de un conjunto de la Ciudad Condal decidido a pescar en el Buesa Arena, donde no están gustando nada las formas de su rival

El verano de Baskonia está siendo cualquier cosa menos tranquilo. Primero se habló de que podían despedir a Paolo Galbiati, justo después de la posibilidad de ver volar a Timothé Luwawu-Cabarrot a otro equipo de Euroliga y ahora, cuando las aguas parecían calmas, aparece el Barça para poner de nuevo todo 'patas arriba'. ¿La respuesta de los vitorianos? Portazo a los azulgrana y primer fichaje oficial.

Tal cual suena. Los del Buesa Arena han trazado su camino y no piensan desviarse del mismo pese a la intromisión del conjunto de la Ciudad Condal, que ha visto en Baskonia las piezas perfectas para dar un impulso a su proyecto, y no solo en lo que concierne a la dirección deportiva con Xevi Pujol, sino apuntando al banquillo.

Paolo Galbiati, centro de la disputa

Así es. La intención del Barça es hacerse con los servicios de Paolo Galbiati, algo que una vez más no ha sentado nada bien en Baskonia; tanto es así que la respuesta fue colgar este vídeo en sus redes sociales para dar carpetazo al asunto con una rotunda frase: "Sigamos escribiendo más páginas".

Los vitorianos no tienen miedo a entrar en un cuerpo a cuerpo con el Barcelona. Es obvio que pueden perderlo y que tanto Pujol como Galbiati pueden terminar trabajando en el Palau Blaugrana, pero no por ello van a ponerles las cosas más fáciles.

DJ Stewart, primer fichaje de Baskonia

Mientras los vitorianos se afanan en solucionar los frentes abiertos con el Barça, de igual modo no pierden la perspectiva sobre lo que desean conseguir en el mercado; tanto es así que han hecho oficial el fichaje de Dwayne Stewart, quien llega con un contrato de dos temporadas.

El exterior norteamericano arriba al conjunto vitoriano procedente del Cedevita Olimpija, donde ha militado los tres últimos años. Hablamos de un jugador de 26 años y 1,97 metros de altura, lo cual le permite desempeñarse tanto como acompañante del base como siendo uno de los aleros del quinteto que esté en pista. Justo esa capacidad de adaptación es clave para los vitorianos: "Es un jugador polivalente con capacidad de anotar y rebotear y con experiencia en Europa", señala en el comunicado.

Esta última temporada ha promediado 12,7 puntos, 4,2 rebotes y 14,4 créditos de valoración en competición doméstica y 13,9 puntos, 3,4 rebotes y 14,4 créditos de valoración en EuroCup. En cuanto a su trayectoria, comenzó su carrera en la NCAA en la temporada 19-20 de la mano de Mississippi State Bulldogs y cuatro años después recaló directamente en el Cedevita Olimpija de Eslovenia.