Baskonia confirma tres salidas y toma una decisión definitiva con Tim Luwawu-Cabarrot

El conjunto vitoriano sigue sentando las bases del proyecto del curso 2026-27 tras cerrar recientemente la renovación de uno de los pilares del mismo como es Kobi Simmons

Hora de tomar decisiones (y muchas) en Baskonia. El conjunto vitoriano ha cerrado el curso 2025-26 como campeón de la Copa del Rey, pero con la sensación de que necesitan dar un importante impulso al equipo para competir con todo en la Euroliga y no sufrir tantos altibajos. Pues bien, en esas se ha plantado ante los medios Félix Fernández, director deportivo del club, para hablar de muchas cosas, entre ellas de las salidas confirmadas y de la situación de Tim Luwawu-Cabarrot.

El francés, gran estrella del equipo y por mucho el más destacado del mismo a lo largo de toda la temporada, es pretendido por los más poderosos del panorama europeo, algo que ha hecho que los del Buesa Arena se pongan manos a la obra para dar forma a su decisión definitiva con el alero: ir con todo para renovar su contrato. Tal cual lo confirman desde la dirección deportiva.

"No daría por perdidos a ciertos jugadores. Estamos trabajando con él. Él valora también al Baskonia y ojalá tire el ‘txupinazo’ el día 4 agosto. Su año ha sido espectacular. Se ha sentido un líder, pero de igual modo su año no ha pasado desapercibido para los demás", avisa.

Quién se queda y quién se va en Baskonia

Félix Fernández no se ha andado por las ramas y ha confirmado que el técnico Paolo Galbiati, Matteo Spagnolo y el canterano Stefan Joksimovic estarán en la plantilla del equipo vitoriano en el curso 2026-2027, valorando de manera muy positiva a todos ellos, empezando por el técnico.

"Tiene una energía brutal y la tiene 24 horas. Entrena sumamente bien, con ritmo e ilusiona a los jugadores. Es una de sus grandes virtudes; y sí, ya confirmó su continuidad", comenta antes de hablar de los jugadores.

Sobre Spagnolo: "Ha madurado, tiene dos años más de contrato, tiene físico y es jugador de formación. Estoy convencido de que será importante". Y respecto a Stefan Joksimovic. "Él se siente baskonista y quiere jugar en Vitoria. Es muy maduro y tiene buena cabeza. El próximo año estará seguro pero necesitará su tiempo", matiza.

Trent Forrest encabeza el capítulo de salidas

También continúan con contrato Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop y Rodions Kurucs, mientras desde el club vitoriano pusieron en valor que Kobi Simmons haya querido seguir en Vitoria a pesar del interés que ha despertado en muchos equipos. ¿Y quiénes se van?

Hay dudas con Clement Frisch, que apenas ha podido jugar por lesiones; y con Markus Howard, que no ha tenido su mejor año. Además, el director deportivo ha confirmado las salidas de Trent Forrest, Eugene Omoruyi y Gytis Radzevicius, confesando que será difícil retener a Mamadi Diakité a pesar de tener contrato con una cláusula de salida este verano.