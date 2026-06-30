Jaka Lakovic se frota las manos con el primer regalo del Tenerife en el mercado

El técnico esloveno tiene por delante el gran reto de sustituir a Txus Vidorreta, toda una institución en la isla al haber llevado al club a la conquista de dos Champions League de la FIBA consecutivas

Hace escasos días conocíamos que Jaka Lakovic iba a ser el nuevo entrenador de La Laguna Tenerife, decisión que por sí misma no planteaba duda alguna, pero que sí hacía levantar las orejas y pensar qué sería a partir de ahora de la entidad canaria, la cual llevaba ocho años bajo la batuta de Txus Vidorreta y con un núcleo muy marcado en el vestuario. Pues bien, la primera decisión de calado en el mercado ha supuesto un alegrón para el técnico esloveno.

Sabedor de que la presión es inmensa, Lakovic no quería empezar en tierras tinerfeñas plenamente desde cero. Sí, trae a su gente y el estilo sobre el parqué será diferente, pero contar con una voz fuerte en el vestuario y que endulzara la transición era igual (o más) importante para él. Pues bien, la tendrá.

En el club, y más allá de entender la partida de un Txus Vidorreta que pensaba que ya no podía llegar a lo que se le exigía, tampoco quieren que romper con el pasado se convierta en un adiós que les termine por hacer daño. Así, no sorprende que hayan terminado por anunciar la renovación de Marcelinho Huertas, que jugará su ocatava campaña en el club al firmar por una temporada más a sus 43 años.

Marcelinho Huertas renueva por una temporada

La permanencia del base brasileño ha sido anunciada por todo lo alto a través de una publicación de los tinerfeños en redes sociales, en la cual podemos ver un vídeo del jugador en la cancha y la expresión "Another dance" (otro baile). Recordemos que es una de las principales figuras del equipo y que entre otros reconocimientos ha sido elegido en varias ocasiones el mejor jugador latinoamericano de la Liga Endesa.

Aunque para algunos su edad pueda ser un punto en contra para seguir contando con él, la realidad es que los números respaldan con creces su renovación. Hablamos de que el jugador nacido en Sao Paulo ha liderado al conjunto aurinegro hasta el punto de disputar 49 partidos oficiales para promediar 14,9 puntos y 5,5 asistencias en la ACB 2025-26, entre el torneo doméstico y el playoff; así como 12 puntos y 6,2 asistencias en la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL).

Pleno de comparecencias en el playoff

En las siete campañas de Marcelinho en Tenerife, el conjunto insular logró siempre la clasificación para las series finales por el título, incluyendo tres semifinales; así como para la Copa del Rey, incluyendo un subcampeonato en Badalona 2023. En este periodo, sólo otros tres equipos (Real Madrid, Barça y Valencia) alcanzaron ese pleno de presencias (14/14) entre playoff y Copa.

Durante estos años ha conseguido varios hitos de la Liga Endesa, entre ellos de máximo asistente de todos los tempos (3.413), cuarto en el ranking de jugadores con más encuentros disputados (732) y triunfos celebrados (488); así como quinto en valoración (8.429). Sí, es una leyenda en mayúsculas.