El Monbus Obradoiro da un golpe de efecto con siete firmas oficiales de una tacada

La entidad gallega que regresa a la Liga ACB da un enorme paso al frente en su planificación confiando en muchas de esas piezas que hicieron posible el ascenso, empezando por un Alex Barcello que ha superado los 13 puntos de promedio en Primera FEB

El Monbus Obradoiro que vamos a encontrarnos en la Liga ACB 2026-27 va a ser muy similar al que hemos visto en la campaña anterior, la cual terminó con el ascenso del equipo a la máxima categoría del baloncesto nacional al terminar campeón en Primera FEB. Lejos de grandes revoluciones, en el conjunto gallego confían en su núcleo hasta el punto de haber anunciado siete renovaciones de golpe.

Así es. Justo antes de cerrar el mes de junio, los de Santiago han inundado las redes sociales a base de comunicados oficiales para certificar el nombre de los siete jugadores que permanecerán en el plantel; y sí, entre ellos está un Alex Barcello que brilló enormemente en el curso 2025-26.

Quintela, Barrueta y Dos Anjos, los primeros en firmar

Según el orden establecido por el propio Obradoiro tenemos que el escolta español Sergi Quintela, el alero cubano Yunio Barrueta y el pívot femenino Felipe Dos Anjos formarán parte de la plantilla de la próxima campaña, estando también en esa terna –como ya decíamos– Alex Barcello.

De los cuatro nombrados, Quintela, Barrueta y Dos Anjos tienen experiencia en la máxima categoría del baloncesto español. Quintela ha disputado un total de 97 partidos con la camiseta del Breogán, 34 de ellos en el curso 2023-24, el último que militó en el conjunto lucense antes de firmar por el Obradoiro.

Un partido más que su compañero acumula el pívot Felipe Dos Anjos en la ACB, en la que ha jugado con San Pablo Burgos (4 partidos), Bilbao Basket (29) y Andorra (65). Por su parte, el cubano Yunio Barrueta se estrenó en la liga Endesa con la camiseta del Básquet Coruña en el curso 2024-25, en el que los naranjas acabarían perdiendo la categoría solo un año después de su histórico ascenso. Bajo la dirección de Diego Epifanio, quien el pasado verano se lo llevó a Santiago, Barrueta promedió 11.3 puntos, 3.2 rebotes y 0.5 asistencias en 34 partidos.

Olle Lundqvist, Alejandro Galán y Diogo Brito también siguen

Siguiendo con esa línea continuista en lo que a su vestuario se refiere, Obradoiro también ha anunciado que continuarán Olle Lundqvist, Alejandro Galán y Diogo Brito. El primero de ellos llegó en verano de 2025 desde el Leyma Coruña, pero una grave lesión en diciembre (rotura del tendón rotuliano) frenó su trayectoria. El segundo es ya un clásico del plantel. En cuanto a Brito, firmó con Obradoiro en julio de 2025 después de pasar por Ourense y Força Lleida, siendo además internacional con Portugal.