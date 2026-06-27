Primer adiós oficial en el Valencia Basket con Jean Montero y Brancou Badio en la rampa de salida

La entidad 'taronja' se enfrenta a una verdadera desbandada tras una temporada histórica a la que que han puesto la guinda conquistando la Liga ACB derrotando en la final al Barça

¿Fue bonito mientras duró? Algo así se puede acabar diciendo en cuestión de días del Valencia Basket, un club que ha deslumbrado en la temporada 2025-26 a nivel nacional en internacional (conquista de la Liga ACB y Final Four de la Euroliga), pero cuya eclosión puede hacer que la mayor parte de su plantilla abandone el barco al unísono.

En esa línea se mueven las estrellas de los 'taronja'. Desde hace meses se habla del probable adiós de Jean Montero, del ya casi seguro de Braxton Key o del hecho de que Sergio de Larrea pudiese dar el salto a la NBA tras presentarse el draft. Pues bien, a ello se une el adiós ya oficial de Isaac Nogués –estaba previsto pese a que su anunció su renovación hasta 2027–, así como la ahora también probable partida de Brancou Badio. Exacto, se viene desbandada.

La despedida de Isaac Nogués

Así es. El Valencia Basket ha visto como Isaac Nogués confirmaba su marcha a través de un mensaje emitido por el propio jugador en redes sociales, a través del cual se ha mostrado triste por su etapa final en el club, pero igualmente agradecido por lo vivido con los valencianos.

"Feliz de terminar mi etapa en Valencia formando parte de una plantilla y de una temporada histórica para el club, feliz por mis compañeros y feliz por la afición. Gracias a la gente de Valencia por el cariño, difícil de explicar con palabras lo agradecido que estoy en una temporada complicada a nivel personal. Gracias al club y todo lo que forma parte de él por la confianza y la ayuda diaria. Y gracias a mis compañeros por hacerlo tan fácil, ser grandes personas y regalarme estas experiencias. Dios es grande", expresa.

Más allá de lo explicado por el escolta catalán, lo cual está relacionado con su poco tiempo de juego este curso, sí sorprende que el club diese marcha atrás en su renovación, ya que incluso se llegó a anunciar un contrato hasta junio de 2027.

Jean Montero lo anuncia y Brancou Badio casi

Nada más conquistar la Liga ACB Jean Montero confirmó lo que era un secreto a voces. Si bien no tendría nada firmado de manera definitiva, sí ha hablado la seria posibilidad de cambiar de aires, tal y como expresa él mismo.

"Creo que ha sido mi último partido con el Valencia Basket. Sumamente orgulloso de todo, he demostrado el amor por el club, mucha gente dudaba, el deporte del baloncesto se merece un respeto y cuando lo haces, este te recompensa", recalca.

Si el dominicano está en la rampa de salida, no se puede decir menos con Brancou Badio; tanto es así que según avanzaron la web Encestando y el periodista Andrea Calzoni, Panathinaikos está dispuesto a pagar los 1,5 millones de euros que tiene como cláusula de rescisión para llevarse al OAKA con un contrato de 3 años y 5 millones de euros netos.

Y podemos seguir dando nombres, ya que además del mencionado Sergio de Larrea –nuevo jugador de los Dallas Mavericks de la NBA, también tienen serias opciones de cambiar de aires Jaime Pradilla o Kam Taylor, entre otros. Más claro: el próximo curso la plantilla de los 'taronja' puede ser completamente nueva.