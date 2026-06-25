El capitán del Barça carga duramente contra Joan Laporta y su política con la sección de baloncesto

"Siempre se me quedará que no ganar más que un título es un desastre", señala Tomas Satoransky, que será uno de los que salgan este verano

La victoria del Valencia Basket en Barcelona, que certificaba su triunfo y su segundo título en la Liga ACB, también ponía un punto final a un proyecto barcelonista que, como se antojaba, tenía un recorrido limitado y que ya superó su techo alcanzando la final del campeonato español.

Después de dos años sin títulos, desde el club no sólo recortaron presupuesto de la sección de baloncesto, sino que los principales refuerzos que llegaron (Clyburn y Shengelia) eran dos jugadores veteranos, top en su momento, pero que iban a sufrir en la temporada más larga de la historia.

Estos se unían a los Laprovittola, Satoransky, Jan Vesely... que también están en sus últimos años de carrera y, de hecho, el pívot checo se despedirá en las próximas Ventanas FIBA de selecciones, jugando con su país.

Vesely no será el único que diga adiós. En su afán por cambiar la trayectoria, el club barcelonista va a hacer limpia. Ya ha cerrado varios fichajes, tiene perfilado el sustituto de Xavi Pascual en el banquillo y, entre otras cosas, va a cambiar totalmente el juego interior, donde sólo seguiría Shengelia.

Nico Laprovittola confirma indirectamente su adiós

También van a salir algunos de los pesos pesados de la entidad y a tenor de las palabras que dijeron a la conclusión del choque contra el Valencia Basket, Nico Laprovittola será uno de ellos.

"Me pone muy contento todo el cariño que he sentido desde el primer día que llegué. Siempre voy a sentir situaciones especiales por esta gente, por el equipo. En el Palau me voy a sentir en casa siempre. Muchas gracias a todos los culers. Tengo los mejores recuerdos y los voy a seguir teniendo siempre", señala el escolta argentino, que llegó del Real Madrid y ha sido el líder del Barça en los últimos años tras la salida de Mirotic.

Aunque no quiso confirmar su marcha, sus palabras y las lágrimas con las que se despidió eran elocuentes. "Me voy con la sensación de que intentamos darlo todo, pero no pudimos. Buscamos un montón de variantes y realmente no pudimos contra el gran equipo que es Valencia", destacó sobre su último partido como blaugrana.

Satoransky se acuerda de Mirotic y Jasikevicius

Quien también va a decir adiós es uno de los capitanes. Tomas Satoransky dio un paso adelante con la llegada de Pascual, pero la salida del técnico de Gavá se verá acompañada por el adiós del checo.

Ante esta salida, el capitán barcelonista ha alzado la voz y ha dicho lo que todo el barcelonismo piensa sobre la deriva que lleva la sección desde la llegada de Joan Laporta a la presidencia.

"Pensaba que íbamos a tener un proyecto para muchos años, que Mirotic y Saras -Jasikevicius- iban a estar muchos años más. Fue una de las ideas, que íbamos a competir por eso. Y no se ha cumplido. Hay que ver esto, que muchas veces se olvida. Con la salida de Saras ha cambiado mucho. No lo esperaba en ningún momento. Cuando llegó Xavi -Pascual- empezamos a jugar mejor, pero dejamos ir a uno de los mejores", afirma el internacional checo, que da así un duro palo al presidente que, posiblemente, éste no le deje pasar.

El capitán blaugrana recuerda la falta de títulos

"Quiero pensar que no todo se mide por las victorias, aunque en el Barça sea así. Sé que lo he dado todo y me voy un poco en paz, pero siempre se me quedará que no ganar más que un título es un desastre", añade Tomas Satoransky.

No se quedó ahí, pues recordó que pese a sus problemas de espalda en los últimos años, ha vivido fases de las dos últimas temporadas en las que era el único base por las lesiones de Juan Núñez y Nico Laprovittola. "Llegó un momento en que no podía más de la espalda. Es la peor que he tenido y ha llegado en el peor momento. Mis minutos en los últimos tres años no han estado muy bien manejados", reconoce.