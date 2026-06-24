El Valencia Basket toca el cielo en Can Barça

Los de Pedro Martínez humillan con un 84-108 al Barça y se coronan, por segunda vez en su historia, como campeones de la Liga ACB

El Valencia Basket es el nuevo campeón de la Liga ACB. Nueve años después de que se coronara por primera vez, con Pedro Martínez como entrenador, ha logrado el segundo título de su historia y lo ha hecho a lo grande, doblegando a domicilio a un Barça que, salvo en el primer partido de la serie, nunca ha podido seguir el ritmo de un conjunto taronja que ha enamorado a los amantes del baloncesto.

Liderados por el MVP Jean Montero y por un gran Kameron Taylor, el equipo valenciano ha vuelto a barrer al Barça, que sólo pudo aguantar el primer cuarto y que acabó cediendo terreno a partir del segundo para cerrar el partido y la Liga con una contundente derrota por 84-108.

Se las prometían muy felices los barcelonistas tras ganar el primer partido en Valencia, pero esto es una carrera de fondo y con duelos cada dos o tres días, las fuerzas cuentan y la edad de las estrellas valencianas no es la de los Clyburn, Shengelia, Satoransky, Laprovittola... En esta ocasión, sólo Shengelia y Punter, aparte de Joel Parra al final, dieron la cara. Muy poco para frenar a un equipo en el que aportan todos.

Jean Montero, el mejor jugador de este campeonato, no apareció hasta el tercer cuarto y, sin embargo, a esas alturas su equipo ya ganaba con claridad. Cuando no está él, está Kam Taylor, Key, Moore, De Larrea, Badio o un Pradilla que siempre saca algo.

El Barça, de más a menos en el duelo y en la final

El Barça aguantó en los primeros instantes gracias a los triples de Punter y las canastas de Shengelia y Vesely, pero en cuanto la efectividad blaugrana bajó, su rival se escapó.

Ese desenlace se vivió a partir del segundo cuarto y, en especial, en el tramo final de éste, cuando los de Pedro Martínez pusieron tierra de por medio y se fueron al descanso con más de diez puntos de ventaja.

Había esperanzas en el Barça de recuperar terreno, pero ya en la primera jugada del tercer cuarto, Jean Montero dejó claro que había llegado su momento. El Valencia Basket se disparó y sólo los mejores minutos de su rival, que logró bajar la desventaja de 17 a 8 puntos, permitieron que el partido siguiera vivo.

Eso duró hasta el último minuto de ese cuarto, cuando Montero, Taylor y Moore se encargaron de llevar la diferencia a los 18 puntos en un instante.

Todo estaba perdido y eso se notaba también en la cara de los jugadores del Barça. Sólo Joel Parra no se rendía, pero ya los Laprovittola, Satoransky o un Vesely que se retira empezaban a despedirse del Palau Blaugrana. Las lágrimas barcelonistas contrastaban con la euforia con la que el Valencia Basket celebraba cada canasta. Se sabía campeón y lo celebraba.

Al final, llegó la victoria esperada y, además, esta fue dolorosa para el Barça por el resultado. Pascual, que también se despide, admitía que el físico no les había dado para planar cara a un rival tan fuerte.

Ficha técnica del Barça 84-108 Valencia Basket

Barça (23+12+29+20): Satoransky (3), Punter (26), Clyburn (6), Shengelia (15), Vesely (12) -equipo inicial-, Cale (-), Laprovittola (10), Parra (10), Hernangómez (-) y Brizuela (2).

Valencia Basket (26+21+35+26): Montero (23), Badio (6), Taylor (21), Key (12), Sako (5) -equipo inicial-, De Larrea (4), Costello (3), Pradilla (6), Cárdenas (7), Moore (19) y Reuvers (2).

Árbitros: Antonio Conde, Martín Caballero y Alfonso Olivares. Sin eliminados. Señalaron falta técnica al local Vesely, en el primer cuarto.