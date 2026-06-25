Pedro Montero, técnico del Valencia Basket, se rinde ante "la nueva estrella" tras ganar la Liga Endesa ante el Barça

El entrenador del Valencia Basket fue claro cuando le preguntaron por el MVP del partido frente al conjunto azulgrana: Jean Montero

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, destacó, tras la conquista de la segunda Liga del conjunto valenciano, la actuación del base dominicano Jean Montero, elegido mejor jugador de la final.

"Hemos tenido delante de nuestros ojos el nacimiento de una estrella. Cuando Montero lo fichó el Valencia ya era un jugador de gran nivel, pero lo que hemos visto es la irrupción de un jugador de otra dimensión, impresionante, con un talento extraordinario que hemos ido descubriendo paso a paso", añadió el entrenador catalán.

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Martínez subrayó también el valor colectivo del título liguero nueve años después del primero y evitó personalizar el éxito en su figura, insistiendo en el trabajo global del club, el cuerpo técnico y la plantilla.

"No me gusta demasiado personalizar, porque esto es un gran éxito, pero es un trabajo de equipo. Yo tengo una responsabilidad importante como entrenador, pero sin el staff, sin los jugadores y sin toda la gente del club que no está en la pista, esto no sería posible", afirmó.

El técnico del cuadro taronja puso en valor la evolución del grupo a lo largo de las dos últimas temporadas, en las que el equipo ha consolidado una identidad competitiva basada en el esfuerzo diario: "Han sido dos años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Hemos intentado marcar una línea clara de día a día, de hábitos, de exigencia, que no siempre es fácil de asimilar, pero los jugadores han creído desde el principio", explicó.

Martínez también recordó los momentos clave de la temporada, en especial la progresión del equipo en la competición europea, con victorias en pistas complicadas como las de Olympiacos o Panathinaikos, que les ayudaron a ganar "mucha confianza", así como la consolidación de la mentalidad competitiva del grupo, más allá de los resultados.

"Lo que más confianza nos ha dado ha sido, sin duda, el día a día. Es un equipo que ha entrenado muy bien constantemente: perdíamos y entrenábamos bien, ganábamos y entrenábamos bien. Y eso, creo, es lo que sienta las bases para que, al final, con mucho esfuerzo y también con un poco de suerte, las cosas acaben saliendo", concluyó.

El recibimiento del Valencia Basket en el aeropuerto

Cerca de doscientos aficionados recibieron esta madrugada al Valencia Basket en el aeropuerto de Manises tras haber conquistado horas antes el segundo título de su historia de la Liga Endesa en la final ante el Barça.

La expedición 'taronja' llegó a Manises pasadas las 2 de la madrugada y allí le esperaban numerosos aficionados que tiñeron de naranja la terminal y que con sus cánticos festejaron el título. "Sí, sí, sí, la copa ya está aquí", gritaban cuando el capitán Josep Puerto apareció con el trofeo.

Entre los más aclamados, estuvieron el técnico Pedro Martínez y el MVP dominicano Jean Montero, al que le pidieron que se quedara la próxima campaña en el club pese a las muchas ofertas que tiene. Entre los más eufóricos, Matt Costello y Kam Taylor.

Cabe recordar que cerca de quinientos aficionados acompañaron ayer en el cuarto encuentro de la final de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana y más de seis mil lo siguieron en las pantallas del Roig Arena, la casa del club desde esta campaña y que este jueves será el epicentro de las celebraciones del título liguero a partir de las 20 horas.