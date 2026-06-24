Barça - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el cuarto partido de la final de la Liga ACB de baloncesto

De nuevo con el Palau Blaugrana como escenario, los chicos de Pedro Martínez tienen la oportunidad de lograr el segundo título ACB de su historia, ya que marchan 2-1 arriba en la final

Entre la euforia y el miedo. En ese cruce de sensaciones sin medida de mueve el cuarto partido de la final de la Liga ACB que disputan este miércoles 24 de junio Barça y Valencia Basket, uno al que se llega con ventaja de 2-1 para los valencianos, quienes tienen la oportunidad de cerrar una fantástica temporada proclamándose campeones por segunda vez en su historia.

La presión es sin duda para los chicos de Xavi Pascual. Si los 'taronja' pierden aún tendrán una última bala el sábado en el Roig Arena, pero si hacen morder el polvo a los azulgrana, estos últimos completarán un año para olvidar mientras siguen dándole vueltas al nombre de su nuevo entrenador.

La realidad es que los chicos de Pedro Martínez llegan al cuarto partido con el viento a favor. No sólo por cómo respondieron a la primera derrota de la serie (112-113) con dos triunfos consecutivos (102-75 y 80-88), sino por la sensación de dominio en el juego, superioridad física y frescura ante un rival más veterano y que parece vivir siempre en el alambre. Más claro: el Valencia Basket ha mandado en el marcador durante 102 minutos y 41 segundos, mientras que el Barça ha estado en ventaja durante 11 minutos y 15 segundos.

¿Qué necesita el Barça para forzar el 5º partido?

Para aspirar a la victoria, el Barça deberá acercarse a los 19 triples de 38 intentos del primer partido, récord histórico en las eliminatorias de la Liga Endesa, subir al máximo la dureza en los contactos y limitar todo lo posible las transiciones de su rival. Obvio que es más fácil decirlo que hacerlo.

Además, los de la Ciudad Condal necesitan que sus grandes estrellas den un paso al frente. Jugadores como Toko Shengelia o Darío Brizuela están cumpliendo, pero su teórico líder exterior, Kevin Punter, está haciendo aguas; tanto es así que tras firmar 14 puntos y 4 asistencias en el estreno, se ha quedado en siete tantos en el global de los dos siguientes encuentros.

Los precedentes, a favor del Valencia Basket

La hemeroteca sonríe a los valencianos. De los 12 precedentes en que un equipo se situó con un 2-1 en la final y el factor cancha a favor, cinco concluyeron con un 3-1, seis con un 3-2 y sólo una vez con una remontada 2-3, el triple ganador de Alberto Herreros para el Real Madrid contra el entonces TAU Cerámica en el curso 2004-2005.

En cuanto a las bajas, el Barça contará con la duda de Juani Marcos por un esguince de tobillo que le apartó del último partido, y Xabi López-Arostegui no estará disponible en el Valencia Basket, que lidiará con una distracción externa: Sergio de Larrea acaba de ser elegido en el draft de la NBA (número 25) y podría no estar metido de lleno en el partido.

A qué hora es el Barça - Valencia Basket del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Barça y el Valencia Basket, perteneciente al tercer partido de la serie de semifinales de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este miércoles 24 de junio a partir de las 20:00 horas en el Palau Blaugrana.

Dónde ver en TV y online el Barça - Valencia Basket del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Barça y el Valencia Basket se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.