El vestuario del Barça, al límite: la dolorosa confesión de Xavi Pascual tras la derrota

El conjunto azulgrana ha caído en el tercer partido de la final de la Liga ACB ante el Valencia Basket por 80-88 y ahora se encuentra 2-1 abajo en tal serie; es decir, si pierde uno más el título será para la entidad 'taronja'

No es un día para estar satisfechos en el Barça. Tras conseguir lo que parecía más difícil –robar el factor cancha en el Roig Arena–, el primer choque en el Palau Blaugrana era visto como el punto definitivo, uno que definiría hacia uno u otro lado la final de la Liga ACB. Pues bien, esta ha caído de lado del Valencia Basket por 80-88 y el entrenador de los azulgrana, Xavi Pascual, señala que dieron el máximo.

"El equipo ha dado todo lo que tiene dentro. Lo hemos dado todo. Nada que reprochar. Quería agradecer el apoyo del público. Es una derrota dura en casa, después de recuperar el factor pista. Nos tenemos que levantar de cara al miércoles e intentar forzar el quinto partido", afirmó desde la sala de prensa.

Xavi Pascual lamenta los últimos minutos

Cuestionado por el desarrollo del partido, el técnico de Gavà lamentó la falta de acierto de su equipo en los últimos cuatro minutos, con el partido igualado a 73 después de remontar 18 puntos en contra.

"Hemos fallado un tiro un poco precipitado. Hemos vuelto a atacar mal y esos seis puntos del Valencia a falta de tres minutos y medio nos han hecho mucho daño. Hay la penetración de Moore que Clyburn defiende, y pitan una falta de dos tiros libres. Mete el primero, falla el segundo, el Valencia captura el rebote y a Montero le hacen una falta de tres puntos. Hemos conseguido volver al partido, pero nos ha faltado en ese tramo final acabar de ponernos por delante del marcador", analizó.

Agradecido a unos chicos que están al límite

Suena duro, pero así es. Sin querer ponerlo como excusa, Pascual explica que llegados a este momento del curso cuenta con jugadores que en condiciones normales serían baja, pero que sin embargo han optado por darlo todo hasta el último momento.

"Mis jugadores van al límite de sus posibilidades físicamente. Muchos de ellos están jugado con molestias físicas que en otros equipos les impedirían estar disponibles. Pese a esa diferencia física con el rival hemos competido. Ahora toca que todos se recuperen bien físicamente para afrontar un cuarto partido que será emocionalmente más complicado porque ya no tenemos margen de error", avisó.

Por último, y al ser preguntado por la actuación arbitral, el técnico del Barça insistió en que su equipo no está teniendo "buena suerte" en esta faceta en el 'playoff'. "Estamos un poco sorprendidos, no estamos teniendo mucha suerte en nada", concluyó.