El Barça arrasta al fango a Jean Montero y termina KO

Lejos de su habitual estilo, los chicos de Pedro Martínez sobreviven a la intensidad blaugrana para vencer por 80-88 en el Palau Blaugrana, recuperar el factor cancha y quedarse a una sola victoria de conquistar la segunda Liga ACB de su historia

Intensidad, talento, polémica, remontadas... A este tercer partido de la final de la Liga ACB entre Barça y Valencia Basket no le ha faltado absolutamente nada; eso sí, son los 'taronja' los que han terminado sonriendo por 80-88 con 29 puntos de Jean Montero para dar un golpe sobre la mesa que les pone en disposición de certificar el segundo título de su historia dentro de dos días, cuando se jugará de nuevo en el Palau Blaugrana.

Lejos del escenario de los dos anteriores choques, en esta ocasión ambos equipos salieron tan acelerados que los errores fueron la nota predominante; tanto es así que tras cinco minutos de partido el resultado era un pobre 4-6. Sí, estaba siendo un día más de picar piedra que de pulir otras preciosas, y en esas Jaime Pradilla se erigió como el gran nombre de los valencianos, que les sostuvo cuando mejor estaban los azulgrana.

Podemos decir que el Barça había arrastrado al fango al Valencia Basket en general y a Jean Montero en particular, pero lo terminaría pagando muy caro. El primer cuarto fue un ejercicio de intensidad a dos bandas y el segundo parecía que iba a respirar igual, pero ahí apareció un pequeño golpe de genialidad de los 'taronja' para llegar a ponerse 10 puntos arriba. Fue un arreón infructuoso, ya que los locales reaccionaron y el marcador al descanso pasó a ser de 36-40.

Jean Montero, desatado

Tras verse bastante limitado en la primera mitad, Jean Montero entró en ebullición al inicio de la segunda. Recordándonos –por si hacía falta– que su baloncesto no entiende de imposibles, empezó a enlazar acciones de auténtica locura hasta disparar la renta de los valencianos hasta los 18 puntos (53-71).

Triples, penetraciones plenas de magia... Fueron momentos en los que el partido directamente parecía que se acababa, empujado además por el enorme dominio del rebote ofensivo que tuvieron los de Pedro Martínez, que se impusieron en tal faceta del juego por 6-14. ¿Qué ocurre? Que el Barça no había dicho su última palabra.

Xavi Pascual y Dario Brizuela, ahogados en la orilla

Los hacedores de la remontada no pudieron terminar sonriendo. Xavi Pascual, visto el destrozo que les estaba haciendo Montero, optó por colocar una defensa de 'caja y uno'; es decir, individual sobre el base de los valencianos y el resto en zona. Le funcionó; tanto es así que con Dario Brizuela como ejecutor sobre el parqué llegaron a poner el empate a 73 tras un parcial de 20-2. La cuestión es que no pudieron dar más de sí.

Porque así es el Valencia Basket, un equipo que incluso en sus peores momentos puede ejecutarte. Justo eso pasó. Brancou Badio metió un triple, Montero volvió a conectarse y el Valencia Basket trasladó la agonía a su rival, que terminó pagando caro su ímpetu con una recta final en la que las ideas desaparecieron por completo. Resumen: 2-1 para los 'taronja', que están a una victoria del título.

- Ficha técnica:

80 - Barça (17+19+21+23): Laprovittola (6), Punter (5), Clyburn (6), Shengelia (25), Vesely (11) -cinco inicial-, Cale (1), Brizuela (13), Satoransky (5), Hernangómez (3), Núñez (-) y Parra (5).

88 - Valencia Basket (15+25+31+17): Montero (29), Badio (3), Taylor (13), Key (12), Sako (2) -cinco inicial-, Reuvers (2), Pradilla (9), De Larrea (13), Moore (1), Cárdenas (-) y Costello (4)

Árbitros: Carlos Peruga, Óscar Perea y Rafael Serrano. Sin eliminados.

Incidencias: partido del tercer partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 7.192 espectadores.