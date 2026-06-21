Se cae de la lista el gran deseado para sustituir a Xavi Pascual en el banquillo del Barça

El conjunto de la Ciudad Condal está disputando en estos momentos la final de la Liga ACB frente al Valencia Basket, la cual marcha 1-1 tras disputarse dos partidos en el Roig Arena

Se podrá decir que en estos momentos lo más importante para el Barça es conquistar título de la Liga ACB, y es verdad. Sin embargo, no se puede decir que sea menos cierto que llama la atención el hecho de que no tengan entrenador para la próxima temporada; toda vez que se se anunció hace tiempo, y de manera oficial, que Xavi Pascual no continuaría al frente del equipo. Pues bien, lo que es seguro es que no llegará el gran deseado.

Pensando en dar forma a un proyecto de élite para competir en la Euroliga, han ido sonando nombres realmente potentes para hacerse cargo del banquillo blaugrana, pero ninguno tanto como el de quien fue señalado como deseo expreso de Joan Laporta. ¿De quién hablamos? Del mismísimo Zeljko Obradovic.

El veterano técnico estaba libre tras dejar hace meses el Partizan de Belgrado; sin embargo, la posibilidad de firmarle ha volado ante la enorme oferta que le ha puesto sobre la mesa Panathinaikos, la cual alcanza los dos años y 10 millones de euros. A Obradodovic le atraía entrenar en el Palau Blaugrana, pero la propuesta de los griegos era inigualable.

¿Tirará el Barça de alguien de la casa?

Eso es lo que señalan desde el diario Sport. Lejos de buscar más nombres grandilocuentes tras ver a Ibon Navarro y Vasilis Spanoulis cerrar sus futuros con otros destinos, en la Ciudad Condal se estaría planteando muy seriamente dar el equipo a Óscar Orellana; exacto, a alguien de la casa.

Lejos de los grandes focos, a sus 46 años Orellana conoce de sobra el club y cuenta con el respeto del vestuario, algo que ha ido fraguando en una trayectoria que alcanza ya los ocho años, siempre como ayudante de los primeros entrenadores, estando en tal lista Sito Alonso, Svetislav Pesic, Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual.

Si bien nunca ha dirigido al equipo durante un prolongado periodo de tiempo, esta misma campaña 2025-26 tuvo la oportunidad de ponerse al frente en la transición entre Joan Peñarroya y Pascual. Así, se enfrentó a dos partidos de Euroliga contra el Bayern Múnich y la Virtus Bolonia, así como otro de la Liga ACB ante Baskonia. Todos los saldó con victoria.

Óscar Orellana, la opción culé

Si se trata de confiar en alguien que sienta los colores, Óscar Orellana debe ser el elegido. Así explica su relación con la entidad blaugrana. "Yo me considero un aficionado más del Barça, voy a ver los partidos de fútbol y cuando no estaba de entrenador iba a ver los del Palau. Lo que siempre quería es que el Barça ganara y peleara por luchar todo", sentencia para disipar cualquier duda. Si le ofrecen el trabajo será la persona más feliz del mundo.