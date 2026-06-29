El bombazo del Real Madrid para su banquillo tiene nombre propio

El equipo blanco ha hecho una gran oferta por el técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, pero el equipo taronja ha contestado con una contraoferta

Lo que parecía seguro pasó a no estarlo y, ahora mismo, apunta a culebrón. Si tras caer eliminados en los cuartos de final de la Liga ACB, el Real Madrid ratificó como entrenador a Sergio Scariolo, en los últimos días su puesto no parecía tan seguro.

La salida de Sergio Rodríguez y Martynas Pocius y el regreso de Juan Carlos Sánchez auguraban cambios, que también podrían afectar al banquillo. Y ahora se ha sabido el porqué. El club madridista ha hecho una oferta para llevarse al mejor entrenador de la Euroliga de la última temporada, el catalán Pedro Martínez.

El aún técnico del equipo taronja tiene contrato en vigor con la entidad valenciana, pero según ha apuntado Marca, los blancos pagarían su cláusula de un millón de euros para hacerse con sus servicios.

Sería el gran bombazo del verano, más aún que el posible fichaje del Real Madrid, también del Valencia Basket, de su pívot Jaime Pradilla. Los blancos le ofrecen un contrato de tres años a Pedro Martínez.

La decisión es de Pedro Martínez

El Valencia Basket no puede hacer nada si paga la cláusula, pero sí que ha contraatacado con una contraoferta al técnico catalán en la que mejora sus emolumentos. El club taronja ya había renovado a Pedro Martínez el pasado mes de marzo, con un contrato hasta 2028. Aunque no se han conocido las cifras con las que ha contraofertado, se supone que, como poco, igualaría lo que le dan los blancos.

Pedro Martínez viene de hacer una gran temporada con el Valencia Basket. En tres años como taronja, en dos etapas, ha jugado tres finales de la Liga ACB y ha ganado dos. A eso se une que ha metido al equipo valenciano en la Final Four de la Euroliga, algo que nunca había logrado. Y, sobre todo, su equipo ha enamorado con un juego ofensivo.

El ex del Baxi Manresa, Gran Canaria o Cajasol, entre otros, se lo tendrá que pensar y dar una contestación en las próximas horas. Pero lo que parece claro es que, tras filtrarse esta noticia, el puesto de Sergio Scariolo en el Real Madrid está decidido.

Después de conocerse que ya le tienen buscado un sustituto su salida es segura y, si no es Pedro Martínez, será otro entrenador el que llegue para sustituirle.

Scariolo se va de vacío en esta segunda etapa

El técnico italiano, que acabó la temporada muy criticado por la grada, se marcharía en esta segunda etapa después de haber perdido las finales de la Euroliga, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. De haber caído en cuartos de final de la Liga ACB y haber dejado fuera a los blancos de la próxima Supercopa. No ganar nada en el Madrid se paga muy caro.

Pedro Martínez, por su parte, ha ganado en el Valencia Basket la Liga ACB y la Supercopa de España, venciendo en la final a los blancos. Estos se vengaron ganando al conjunto taronja en las semifinales de Copa del Rey y Euroliga, aunque luego perdieron sendas finales.