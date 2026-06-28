Baskonia responde con un portazo al Real Madrid y deja atado a Luwawu-Cabarrot

La organización vitoriana no retoca un ápice su hoja de ruta pese a la aparición del conjunto blanco, un gigante que amenaza muy seriamente la planificación de cara a la temporada 2026-27, ya que desea llevarse a su gran estrella

Crecen los enanos por el Buesa Arena. Si la temporada terminó para Baskonia con el alivio de haber conquistado la Copa del Rey, tal sensación de calma ha tardado poco en saltar por los aires, ya que a lo acaecido con Paolo Galbiati y el Barça hay que sumar ahora el culebrón con Timothé Luwawu-Cabarrot, el serio interés del Real Madrid y el portazo de los vitorianos por respuesta.

Lejos de tener miedo o evitar la confrontación, el conjunto vasco está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para seguir contando con su estrella la próxima temporada. Así, no solo le han puesto sobre la mesa un jugoso contrato (importante subida salarial) para seguir con ellos, sino que están determinados a dar los pasos necesarios para que su salida sea cuando menos complicada para cualquier postor.

Como es lógico dado el enorme interés en su contratación, Luwawu-Cabarrot quiere ver hasta dónde llega su caché antes de firmar ningún contrato. Tal situación está en conocimiento de Baskonia, por lo que la ruta elegida es la de inscribir al alero francés en la lista de tanteo para así tener la sartén por el mango en lo que respecta a sus derechos en la Liga ACB. Vamos a explicarlo.

Luwawu-Cabarrot y el procedimiento de tanteo en la Liga ACB

Ese derecho de tanteo es un mecanismo que tienen a su disposición todos los equipos de la Liga ACB con sus jugadores que terminan contrato. Llegado ese caso, los clubes tienen la opción de inscribir a sus piezas en la lista de jugadores sujetos al derecho de tanteo, la cual les permite negociar con otros clubes, pero no fichar de manera definitiva.

Si tras conversar con otras entidades, en este caso el Real Madrid, Luwawu-Cabarrot acepta una oferta y se registra en la ACB, el club de origen tiene cinco días para igualarla. Si así lo hace, el jugador sigue en su club original. Si no lo hace, ficha por el nuevo club sin que se puedan modificar las condiciones de la oferta. Justo ese segundo caso se dio en su día con Willy Hernangómez, por quien los blancos decidieron no igualar la propuesta del Barça.

El plan del Real Madrid para cerrar el fichaje

Pese a las lógicas trabas que va a poner Baskonia, en el Real Madrid no van a rendirse fácilmente. Según Marca, medio que desvela el interés en el fantástico jugador galo, el conjunto blanco quiere alcanzar un acuerdo con Baskonia antes del 30 junio para evitar que pueda firma libre por cualquier equipo de Europa, algo que ahora parece realmente difícil, ya que apenas resta tiempo para que así pueda ocurrir.

En el Madrid saben que el primer paso para que se de el fichaje es convencer al jugador y que este deje claro a Baskonia que se quiere marchar. Llegados a ese punto, y conocedores del derecho de tanteo que tienen los vascos, estarían igualmente abiertos a indemnizarles.

Lo cierto es que queda mucha tela por cortar, siendo el plan inicial de los vitorianos retener a su estrella. Todo queda en manos de la nueva dirección deportiva merengue, con Juan Carlos Sánchez como máximo responsable y Rudy Fernández como adjunto, y de sus habilidades para hacer cambiar de opinión a su interlocutor.

ASVEL y otros pretendientes para Luwawu-Cabarrot

Luwawu-Cabarrot ha señalado en varias ocasiones que está contento en Baskonia y que le gustaría seguir siendo pieza clave del proyecto, pero está muy por ver que en el Buesa Arena puedan hacer frente al desembolso económico que supondría retenerle. Hablamos de un jugador que ha promediado 18,7 puntos, 3,2 rebotes y 1,8 asistencias en la Euroliga y por el que suspira, sin exagerar, media Europa.

Entre esos clubes que parecen ir tras sus pasos aparece en cabeza de carrera un ASVEL que tiene dinero fresco y que estrena a Tony Parker en su banquillo. Y está lejos de ser el único. Partizan o Fenerbahçe también habrían hecho ofertas para intentar ficharlo. Resumiendo: la carrera por Luwawu-Cabarrot está muy viva.