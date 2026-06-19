Caos en el Real Madrid: Sergio Rodríguez presenta su renuncia y Rudy Fernández acaba indignado: "Eso es mentira"

La entidad blanca inicia una revolución forzosa en su dirección deportiva por el adiós del 'Chacho', que a su vez abre la puerta a un gran cambio en la gerencia con un Rudy Fernández que según Marca sería su sustituto

Tenemos lío en el Real Madrid. Aunque desde hace tiempo se pensaba que podía haber cambios profundos en la dirección deportiva blanca, no ha sido hasta ahora cuando todo ha estallado con la dimisión de Sergio Rodríguez y la aparición del nombre de Rudy Fernández como posible recambio; eso sí, acabando este mismo indignado ante la información adelantada por Marca.

La realidad es que el paso del 'Chacho' por los despachos merengues ha sido efímero. La leyenda del baloncesto español se incorporó la pasada temporada al organigrama del club blanco en sustitución de Alberto Herreros, quien ejerció en el cargo desde la temporada 2005-2006. Ahora, un curso después, dimite sin haber ganado ningún título –no había sucedido en los últimos 16 años– y con un Sergio Scariolo que finalmente mantiene su puesto de entrenador. Así lo explica él mismo.

"Tras una profunda reflexión, esta tarde he comunicado al presidente la decisión de finalizar mi etapa al frente de la dirección deportiva de nuestra Sección de Baloncesto. Le he agradecido sinceramente la oportunidad y la confianza recibida durante esta temporada", comenta en su cuenta de 'X'.

La respuesta del Real Madrid

Como es normal, el Real Madrid por su parte también comunicó en su web la renuncia del exjugador canario, al que agradece su campaña al frente de la sección.

"El Real Madrid le agradece su trabajo, compromiso y dedicación en todo este tiempo al frente de la sección, y le transmite todo su cariño y reconocimiento. Sergio Rodríguez es una de nuestras más grandes leyendas y del baloncesto europeo, y es un ejemplo de los valores que representa nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa y le desea a Sergio Rodríguez y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida", escribió la entidad 'merengue'.

Recordemos que el nombramiento de Sergio Rodríguez formó parte de la renovación de la cúpula de la sección de baloncesto, que terminó con la salida del mencionado Herreros y de Juan Carlos Sánchez Lázaro, responsable de la sección durante una de una de las mejores épocas del Real Madrid, y que, según medios nacionales, podría regresar este mismo verano.

La indignación de Rudy Fernández

Paralelamente a la decisión de Sergio Rodríguez, en Marca han adelantado que su sustituto será ni más ni menos que Rudy Fernández; es más, hablan de que firmará su contrato en los próximos días. Pues bien, no se hagan ilusiones al respecto, ya que el que fuese jugador blanco hasta 2024 –ostentando ahora un cargo de relaciones públicas– ha desmentido tal posibilidad categóricamente. "Eso es mentira", ha dicho en 'X'.

Más allá de quién sea el elegido para el cargo, lo cierto es que el Madrid debe tomar decisiones cuanto antes, ya que otras figuras del organigrama blanco, como el lituano Martynas Pocius, colaborador de 'El Chacho' en las labores de 'scouting' y fichajes, también confirman su salida.

Y más tela que cortar, puesto que no está nada clara la plantilla de cara a la campaña venidera, debiendo abordar una de las renovaciones clave, la del capitán Sergio Llull, de 38 años y toda una leyenda en el Real Madrid. Ya en la vertiente más directiva, también queda elegir si renovar o no con la Euroliga o sumarse desde ya a la NBA Europa... Da hasta vértigo tener tantos frentes abiertos.