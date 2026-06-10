El Real Madrid inicia la evaluación interna de Sergio Scariolo y Rudy Fernández aparece en escena

El entrenador italiano ha cerrado un año para olvidar al caer en cuartos de final de la Liga ACB y no poder levantar un solo título con el conjunto blanco pese a disputar hasta tres finales

A estas alturas no hay nada claro en el Real Madrid. La debacle de final de curso, con seis derrotas consecutivas en la Liga ACB y la eliminación en cuartos de final ha emborronado tanto lo hecho anteriormente como para que la figura de Sergio Scariolo (y toda su plantilla) estén en entredicho; tanto es así que una leyenda de los blancos como es Rudy Fernández ha terminado por aparecer en escena.

Así es. En las oficinas del Madrid no tienen nada claro el rumbo a seguir. Si bien firmaron al técnico italiano hasta 2028 como parte de un proyecto a largo plazo con el que esperaban sumar títulos, la realidad les ha golpeado tan crudamente como para que no haya confirmación de la continuidad de Scariolo mientras en el propio club llevan a cabo (desde ya) una evaluación interna que empieza justo por él. Así hablaba de su posible continuidad tras caer contra La Laguna Tenerife: "¿Mi futuro? Esa pregunta se le debe hacer al club, yo tengo tres años de contrato", señala.

¿Es Sergio Scariolo el culpable de todos los males blancos? Obvio que no. Pese a que se le pueden achacar cuestiones respecto a la rotación del equipo, la plantilla no deja de ser la que es, añadiendo además en el caso de este año las lesiones han terminado por machacarle, sobre todo porque han coincidido en tiempo y lugar en la cancha –hablamos de Edy Tavares, Alex Len y Usman Garuba en la recta final de temporada–.

Scariolo espera, en contra de la lógica

A mal que haya podido acabar la campaña, la realidad es que el Madrid de Scariolo ha dominado con mano de hierro la fase regular de la Liga ACB, teniendo a su vez un gran papel en la Euroliga al ser terceros, meterse en la Final Four y caer únicamente en la gran final ante Olympiacos.

Ante tal escenario, desde Marca indican que el propio Florentino Pérez habría indultado al técnico italiano y que este seguirá al frente de la sección de baloncesto, pero lo cierto es que no ha habido anuncio o pronunciamiento oficial al respecto mientras otros medios hablan de cuerda floja...

Rudy Fernández se posiciona

El exjugador del Real Madrid Rudy Fernández ha atendido a los medios durante su participación en el torneo benéfico de golf 'La batalla de las estrellas', que se disputa en el campo de Pula (Mallorca). Desde allí ha señalado que es momento de hacer autocrítica para que una campaña como la 2025-26 no se repita.

"A veces estas temporadas vienen bien para ese toque de atención tanto para club como para jugadores, de volver a esa dinámica de los últimos años que hemos intentado construir. Hay que reflexionar de cómo ha ido y sacar cosas positivas porque las ha habido, pero ser autocríticos y afrontar el año que viene con las expectativas que genera llevar el escudo del Real Madrid", sentencia.