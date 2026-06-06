Sergio Scariolo, ante una salida inminente

"No es una pregunta para mí. Yo tengo tres años de contrato", respondió el técnico italiano antes la posibilidad real de ser destituido en el Real Madrid

La durísima eliminación del Real Madrid, que ha culminado el primer año sin títulos en algún tiempo y el fracaso del megaproyecto que se había lanzado este año con el Chacho Rodríguez al frente y Sergio Scariolo en el banquillo podría tener, antes que nada, una primera víctima.

Como suele suceder en estos casos, todas las miradas están puestas en el banquillo madridista, en un Scariolo que llegó tras la etapa más brillante con la selección española y que ha perdido las finales de la Supercopa, la Copa del Rey y la Euroliga, antes de sufrir el gran varapalo en la Liga ACB, donde ha caído en cuartos de final tras perder los dos partidos ante La Laguna Tenerife en su pabellón.

Si hasta ahora ya ha habido dudas con Scariolo a lo largo de la temporada, este final tan duro puede precipitar su final. Es una decisión que no se podrá tomar en caliente y que, además, dependerá mucho de lo que ocurra este domingo en las urnas, ya que en caso de vencer Enrique Riquelme, cambiaría toda la estructura del club merengue.

Scariolo pasa la patata caliente

Como es lógico, fue una de las primeras preguntas que recibió Scariolo a la hora de hacer balance de la eliminación. Y, ante ella, el entrenador de Brescia fue muy contundente. "No es una pregunta para mí. Yo tengo tres años de contrato y esta es una pregunta para el club", sentenciaba el exseleccionador español.

Scariolo, tras eso, quiso pedir perdón a los aficionados por el bochorno vivido este sábado en el Movistar Arena. "Nos hubiese gustado regalar a la afición una postemporada más larga, pedimos por las culpas que podemos asumir, obviamente disculpa a una afición que nos ha apoyado durante todo el año, que siempre ha estado presente, que siempre ha estado a nuestro lado, siempre animando... Nos disgusta sobre todo por ellos. Es un momento para aprender, para felicitar al rival y para empezar a preparar con frialdad y lucidez la temporada que viene", señalaba, dejando claro que en esa preparación él cuenta con seguir.

En este sentido, Sergio Scariolo avisa que no es una buena idea tomar decisiones en caliente. Y que, por ello, lo que tenga que pasar debería esperar a que las aguas se calmen. "Es un momento donde nadie puede tener la lucidez o la frialdad para poder sacar conclusiones definitivas", advierte.

El técnico del Real Madrid pide tiempo

"Ese momento tiene que venir, con mucha paciencia, con mucha capacidad de analizar, no con resultadismo sino con entendimiento del baloncesto y de la dinámica de los equipos. Eso es lo que nos ocupará en las próximas semanas", añadía un Scariolo que también hacía balance de la temporada y la dividía en dos. Una primera de la que salió satisfecho y, la última, en la que no lo está.

"Hay un balance muy bueno hasta la Final Four, dominando la temporada regular de la liga y llegando a la final de la Euroliga, las dos competiciones más importantes; con el lunar de la derrota de la final de la Copa de Rey. Y a partir de ahí un balance negativo desde la Final Four hasta hoy", añade el italiano, que sólo ha ganado un partido desde que perdiera en Atenas ante el Olympiacos.

Por último, el preparador madridista dejaba claro que, a lo largo del último mes ha habido un bajón generalizado y que donde más se ha notado ha sido en el esfuerzo defensivo, fruto de eso son los 107 puntos encajados este sábado ante el equipo lagunero. "En mi trayectoria se han visto temporadas y campeonatos en los que mis equipos han sido capaces de estar siempre en los mejores de rendimiento defensivo. Lo hemos conseguido también en ambas competiciones en determinados momentos, pero está claro que nuestra eficiencia defensiva en el último mes no ha sido la adecuada", concluye el aún técnico del Real Madrid.