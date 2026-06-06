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El Real Madrid de Scariolo se hunde sin títulos y sin posibilidad de ganar otro más la próxima temporada

El equipo blanco cae en el tercer partido del 'play off' ante La Laguna Tenerife y cede en cuartos de final en un descalabro histórico

El Real Madrid de Scariolo se hunde sin títulos y sin posibilidad de ganar otro más la próxima temporada

Marcelinho Huertas fue clave en el triunfo sobre el Madrid@CB1939Canarias

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

El Real Madrid jugó con el fuego y ha acabado quemándose y completando la campaña más desastrosa de los últimos años. El equipo blanco logró neutralizar la eliminación tras ganar a domicilio a La Laguna Tenerife, pero cuando tenía que culminar el trabajo ante los suyos volvió a caer y cierra la temporada sin títulos y, además, sin la posibilidad de jugar otro la próxima campaña, ya que se despide de la Supercopa de España.

El Real Madrid y La Laguna Tenerife jugaron un partido parejo, en el que los insulares dominaron con ventajas mínimas hasta el descanso y en el que el Madrid pareció despertar tras el intermedio y adquirió una mínima ventaja que parecía que era el inicio del despegue. Nada más lejos de la realidad, los de Txus Vidorreta reaccionaron, los nervios atenazaron a los blancos y acabaron cediendo de forma sonora (95-107) ante el enfado de sus aficionados.

El desequilibrio en el lanzamiento exterior podría ser una explicación, ya que La Laguna Tenerife metió el 46% de sus triples por el 24% de acierto en los pupilos de Scariolo, pero que un equipo con el potencial defensivo del Madrid encaje 107 puntos sólo se puede deber a sus propios errores y a su mala defensa.

Mario Hezonja y Marcelinho Huertas marcaron territorio desde el inicio y, con ello, el brasileño dejó claro que no era el del segundo partido de la serie, que acabó en blanco. Y cuando Marcelinho funciona... La Laguna es otro equipo. Tres triples del brasileño y un parcial de 0-9 pusieron por delante al conjunto lagunero, que supo administrar, pese a que el propio Hezonja le devolvió la racha de triples y ajustó el marcador.

Patty Mills ejecuta al Real Madrid

Kevin Yebo y Patty Mills tomaron el relevo en el segundo cuarto y aguantaron el marcador ante un Madrid que no se encontraba y que tenía que apelar a la garra de Gaby Deck. El 45-49 que brillaba al descanso se podría calificar de corto para los merecimientos insulares.

Sergio Scariolo debió leer la cartilla a los suyos en el intermedio, porque el Madrid salió dispuesto a darle la vuelta a la situación. Con la conexión Campazzo-Deck funcionando logró cuajar un parcial de 9-0 que le dio, al fin, la delantera a los suyos. Así, con ventaja mínima pero por delante, el Madrid encaró el último cuarto.

Éste empezó con un triple de Sastre y con un Patty Mills que aceptó la responsabilidad y se encargó de acribillar desde lejos el aro blanco. Mientras, los nervios y las prisas atenazaban a los locales, que no esperaban llegar así a esas alturas y que no supieron responde al australiano en los últimos minutos. El marcador no hizo sino crecer pese a los intentos de Scariolo de cambiar la deriva. Y así, se certificó el descalabro.

Ficha técnica Real Madrid 95-107 La Laguna Tenerife

Real Madrid (24+21+28+22): Campazzo (11), Abalde (2), Deck (10), Hezonja (22), Sissoko (5) -cinco inicial, Lyles (7), Feliz (16), Krämer (7), Llull, Yurtseven (7) y Maledon (8).

La Laguna Tenerife (23+26+21+37): Huertas (23), Sastre (7), Scrubb (3), Doornekamp (14), Abromaitis (3), -cinco inicial-, Fernández (8), Yebo (22), Van Beck, Alderete y Mills (27).

Árbitros: Antonio Conde, Fernando Calatrava y Joaquín García. Eliminaron por cinco faltas a Scrubb (37'), Andrés Feliz (38'), Campazzo (38') y Mills (39').

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