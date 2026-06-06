El Zaragoza pulsa el botón rojo y anuncia tres salidas de golpe

El conjunto maño no quiere repetir los errores que le han dejado al borde del descenso e inicia con celeridad la esperada revolución en su plantilla

Bojan Dubljević, durante el calentamiento de un partido con el Casademont Zaragoza.IMAGO

Era lo esperado y se está cumpliendo. El Casademont Zagaroza evitó el descenso a Primera FEB de manera milagrosa y ahora, lejos de caer en la complacencia, están apretando los dientes para dar forma a un proyecto que evite volver a vivir un desenlace de auténtico infarto. ¿Y cómo hacerlo? Con una revolución en su plantilla que comienza con el anuncia de la salida de tres de sus piezas.

Tal y como ha hecho oficial el equipo de la capital de Aragón, los jugadores Bojan Dubljević, DJ Stephens y Christ Koumadje no continuarán formando parte del plantel, el cual, como decíamos, apunta a profundos cambios.

La situación de los tres que dicen adiós

Empezando por el pívot montenegrino Bojan Dubljević, este ha disputado dos temporadas con el Casademont Zaragoza. En la Liga ACB 2024-2025 promedió 10,5 puntos, 4,7 rebotes y 14,4 de valoración en 26 partidos, mientras que en la temporada 2025-2026 firmó 7 puntos, 6,3 rebotes, 10,8 de valoración y 20,4 minutos en 29 encuentros.

En cuanto al alero estadounidense DJ Stephens ha jugado una temporada con Casademont Zaragoza, con 22 partidos en Liga Endesa y unos promedios de 4,8 puntos, 2,2 rebotes, 4,8 de valoración y 15,1 minutos por encuentro. Por último, el pívot chadiano Christ Koumadje se incorporó a Casademont Zaragoza con la temporada en curso y ha disputado 18 partidos con unos promedios de 3,8 puntos, 2,7 rebotes, 3,7 de valoración y 10,8 minutos por encuentro.

Agradecidos, pero convencidos del cambio

Aunque la campaña del Zaragoza no comenzó del todo mal, el paso de los meses acabó dando lugar a un equipo hundido moralmente, que empezó a acumular derrotas y que no ha perdido la categoría por dos triples que solo se darían una vez cada mil partidos (o más).

Ante tal escenario, no sorprende que la dirección deportiva busque un nuevo rumbo con nuevos jugadores. En todo caso, ante las salidas de Bojan Dubljević, DJ Stephens y Christ Koumadje ha expresado su agradecimiento a todos ellos por su etapa en Zaragoza, deseándoles además suerte en sus próximos retos profesionales.