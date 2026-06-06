El Joventut de Ricky Rubio se resiste a decir adiós a la temporada

Los de Dani Miret barren al Baskonia y la eliminatoria se decidirá en el tercer partido; el ganador se las verá con un Valencia Basket que ha asegurado su presencia en semifinales de la Liga ACB

Sólo el Valencia Basket vivirá con tranquilidad la última jornada de 'play offs' en la ACB. El equipo taronja, tras sufrir lo indecible en casa ante el Surne Bilbao, barrió a los vascos en Miribilla y se clasificó para las semifinales, donde espera al Baskonia o a un Joventut que ha igualado la eliminatoria en el segundo partido, en el que ha pasado por encima de los campeones de Copa del Real

El Asisa Joventut superó al Kosner Baskonia por 82-63 en un choque dominado de principio a fin por los pupilos de Dani Miret. El escolta Cameron Hunt, con 27 puntos, lideró a su equipo y complementó a un Ricky Rubio que había estado muy solo en el primer partido de la serie.

Los vitorianos, muy flojos en defensa, fueron a remolque desde el principio y ya al final del primer cuarto perdían de 11 (25-14), una ventaja que se amplió en el cuarto siguiente y que quedó sentenciada en la tercera entrega, que acabó con los mismos 19 puntos de ventaja para el equipo verdinegro.

Sólo Rircky Rubio y Hanga superaron la decena de puntos, y cedieron todo el protagonismo a un Hunt especialmente inspirado este viernes. En el Baskonia, Luwawu-Cabarrot volvió a estar muy bien defendido y sólo Forrest y Diakité lograron romper en algún momento la trampa del Joventut.

"Hemos anotado cero puntos en segundas oportunidades, debe ser récord por nuestra parte. Y el equipo ha sido defensivamente muy flojo", señalaba un dolido Paolo Galbiati, que pide el apoyo del Buesa Arena para no irse de vacaciones tan pronto.

El Valencia Basket ya espera rival

Antes que eso, el Valencia Basket sí había hecho los deberes y se había asegurado las semifinales al vencer por 71-88 al Surne Bilbao Basket en la capital vizcaína. Si en el Roig Arena, tuvieron que remontar trece puntos in extremis, esta vez no se dejaron sorprender y, los pupilos de Pedro Martínez, jugaron un partido muy serio en el que fueron justos vencedores.

Taylor (15 puntos) fue el máximo anotador y Reuvers (14 y 5) y Sako (11 y 8) los más valorados (18) de un Valencia implacable, especialmente en defensa, donde empezaron como acabaron el partido anterior, asfixiando a su rival. Los seis puntos de ventaja adquiridos en el primer cuarto se fueron ampliando con el paso de los minutos y, como en el Joventut-Baskonia, todo estaba finiquitado en el tercer cuarto.

El gigante islandés Hlinason, con dobles figuras (10 y 10), fue el mejor un Surne que no pudo sorprender por segunda vez en dos días a un avisado Valencia Basket. Los bilbaínos despiden una temporada que ha sido histórica para ellos.

"Aunque haya sido un 2-0, en el primer partido perdíamos por 13 a seis minutos de final. No ha sido fácil eliminar al Bilbao Basket... Creo que el Madrid o el Barcelona estarán diciendo lo mismo", avisaba Pedro Martínez.